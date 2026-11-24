Στην εξαγορά του 100% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ενέργειας Enegan S.p.A. και των θυγατρικών της προχωρά ο Όμιλος ΔΕΗ, έπειτα από την υπογραφή σχετικής συμφωνίας. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 330 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά σηματοδοτεί την είσοδο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας και εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης του Ομίλου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως προβλέπεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2030.

Παράλληλα, η νέα εμπορική βάση στην Ιταλία αναμένεται να συνδεθεί με την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 600 MW έως το 2028.

Το προφίλ της Enegan

Η Enegan ιδρύθηκε το 2010 και έχει την έδρα της στην Τοσκάνη. Αποτελεί μεσαίου μεγέθους πάροχο ενέργειας στην ιταλική αγορά, με περισσότερους από 170.000 πελάτες και περίπου 380 εργαζομένους.

Το εμπορικό της μοντέλο στηρίζεται σε ένα δίκτυο περίπου 1.500 εξωτερικών εμπορικών αντιπροσώπων, με εθνική κάλυψη και σημαντική παρουσία στην Κεντρική και Βόρεια Ιταλία.

Η εταιρεία διαχειρίζεται ετήσιο όγκο περίπου 1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας και 58 εκατ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, με βασικό πεδίο δραστηριότητας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διευρύνει την παρουσία της στην οικιακή αγορά.

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 379 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 58 εκατ. ευρώ.

Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ενεργειακές υπηρεσίες

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της Enegan. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πελατειακή βάση χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, υγιή λειτουργικά περιθώρια και υψηλή μακροχρόνια αξία ανά πελάτη, δημιουργώντας προϋποθέσεις για σταθερή οργανική ανάπτυξη.

Εκτός από την προμήθεια ενέργειας, η εταιρεία αναπτύσσει ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, που περιλαμβάνει λύσεις ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και υπηρεσίες οπτικών ινών.

Παράλληλα, διαθέτει πιστοποιημένη πράσινη πρόταση στην ιταλική αγορά, προσφέροντας ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές μέσω Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς και φυσικό αέριο με αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ και ενισχύει τη δυνατότητα συνδυασμού της προμήθειας ενέργειας με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ στην ιταλική αγορά.