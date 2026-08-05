ΔΕΗ: Συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στο α' εξάμηνο 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα 1,2 δισ. ευρώ

Η ισχυρή κερδοφορία αντανακλά την ανθεκτικότητα του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου της ΔΕΗ και την αυξανόμενη συνεισφορά των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής.

Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,3 GW στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1GW σε ετήσια βάση, και αντιπροσωπεύει πλέον το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Νέοι σταθμοί αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2026 ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο σταθμών αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 98 MW, του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια, καθώς και φωτοβολταϊκού πάρκου 22 MW στην Ιταλία. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και μετά την περίοδο αναφοράς, με την ολοκλήρωση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 151 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Τους τελευταίους μήνες, ο Όμιλος προχώρησε επίσης στη σύναψη σειράς συμφωνιών που ενισχύουν την παρουσία του στην Ελλάδα και επιταχύνουν την επέκτασή του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα, συμφώνησε με τη MORE την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1.175 MW, στις οποίες κατέχει ήδη το 49%.

Στην Ουγγαρία, ο Όμιλος συμφώνησε με τη Greenvolt την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με δικαίωμα απόκτησης παρακείμενου έργου αποθήκευσης 49 MW και τετράωρης διάρκειας. Στην Πολωνία, υπέγραψε συμφωνία με την EDP Renewables για την απόκτηση λειτουργούντος χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων περίπου 175 MW, καθώς και φωτοβολταϊκών έργων 102 MW υπό ανάπτυξη.

Οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας και ενισχύουν τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής του Ομίλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,8 GW τον Αύγουστο 2026 σε pro forma βάση.

Παράλληλα, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία, παρέχοντας ισχυρή ορατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και την επίτευξη των στόχων του Ομίλου για το 2030.

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 1,2 δισ. ευρώ από 1,0 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 0,4 δισ. ευρώ από 0,2 δισ.

Ο δείκτης Καθαρό Χρέος / EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,2x, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Ομίλου. Η ισχυρότερη ρευστότητα μετά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου, παρά το υψηλό επίπεδο επενδύσεων, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ στις 30.06.2026.

Προοπτικές για το 2026

Επιβεβαίωση των στόχων για το 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 0,7 δισ. ευρώ και μέρισμα 0,80/μετοχή.