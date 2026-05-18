ΔΕΗ: Ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ - Θα διαρκέσει 3 ημέρες

H ζήτηση για τις μετοχές είναι πολυ μεγάλη καθώς οι προφορικές προσφορές φαίνεται ότι θα φτάσουν μέχρι τα 10 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρξει discount έναντι της προτεινόμενης τιμής των 19,75 ευρώ/μετοχή.

Στις 10.00 ώρα Ελλάδος θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ νέων μετόχων με συνδυασμένες προσφορές σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

(1) Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 915.789.600 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, εκάστη ονομαστικής αξίας 2,48€, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις 369.270.000 (οι Νέες Μετοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1, στοιχείο β’ του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της

Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) αφού διαιρεθεί με την Τιμή Διάθεση (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού υπό τον τίτλο «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(2) Ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση της 23.04.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΔΕΗ 2026-2030, καθώς και στο Έγγραφο Παραρτήματος IX (όπως ορίζεται κατωτέρω).

(3) Ότι οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν ως εξής:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η Δημόσια Προσφορά) (βδ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη χρήση της διεθνούς διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η Ιδιωτική Τοποθέτηση, αναφερόμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά ως η Συνδυασμένη Προσφορά).

H συμμετοχή του CVC και του Ελληνικού Δημοσίου, οι cornestone επενδυτές

Αναφορικά με την κατανομή των Νέων Μετοχών, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Πρώτον, (i) 15% των Νέων Μετοχών, εξαιρουμένων (1) των Νέων Μετοχών που θα αποκτηθούν από την Aeolus Holdings S.à r.l., οντότητα συμφερόντων κεφαλαίων τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, m,δυνάμει των όρων της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σύμφωνα με την επιστολή δέσμευσης mεπενδυτή της CVC ημερομηνίας 17 Μαΐου 2026, και (2) των Νέων Μετοχών που θα αποκτηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τους όρους της Ιδιωτικής Τοποθέτησης βάσει επιστολής δέσμευσης επενδυτή ημερομηνίας 17 Μαΐου 2026, δυνάμει της οποίας, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Ελληνικό Δημόσιο θα κατέχει συνολικά, άμεσα ή/και έμμεσα, 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (οι Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου, και μαζί με τις Μετοχές CVC, οι Μετοχές Cornerstone · και οι Νέες Μετοχές, εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, οι Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς), θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, και (ii) 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, μαζί με τις Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που εγγράφονται στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα εκφραστεί από τους εν λόγω επενδυτές σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Χωρίς έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιλογή να ακολουθηθεί η ευρωπαική διαδικασία της μη έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς υιοθετεί η ΔΕΗ. Χωρίς την έγκριση ενημερωτικού δελτίου, παρά μόνο με τη δημοσίευση ειδικού ενημερωτικού εντύπου από την ίδια την ΔΕΗ. Εχει αλλάξει το πλαίσιο έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια, εντασσόμενο στο πλαίσιο της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών.

Όποια εταιρεία είναι εισηγμένη για τουλάχιστον 18 μήνες μπορεί να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου χωρίς έγκριση ενημερωτικού δελτίου. Απλώς απαιτείται η δημοσίευση ενός ειδικού εντύπου, γνωστό και ως το προβλεπόμενο στο Παράρτημα 9 (Annex IX) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Prospectus.

Συντονιστές Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών

Συντονιστές της διαδικασίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», η «AXIA VENTURES GROUP LTD», η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», η «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και η «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» (οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»).