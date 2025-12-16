Δείπνο Πιερρακάκη με κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού

Δείπνο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες παρέθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή το βράδυ της Τρίτης (16/12).

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε σε χαλαρό κλίμα, σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου, και αποτέλεσε ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων, στον απόηχο της ολοκλήρωσης της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, λίγες ώρες μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, ο οποίος αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής στρατηγικής για το επόμενο έτος αλλά και λίγο διάστημα μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Eurogroup.

Νωρίτερα, στη Βουλή, ο ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε σε έναν προϋπολογισμό μιας χώρας που έπειτα από 15 χρόνια δοκιμασιών και ανάκαμψης, αποκτά ξανά το δικαίωμα και την υποχρέωση να σκέφτεται σε όρους νέας εποχής.



Όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο προϋπολογισμός του 2026, δεν είναι ένας προϋπολογισμός αποκατάστασης υπό τον φόβο μιας επόμενης κρίσης, αλλά αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει πίσω της την αβεβαιότητα και βαδίζει πλέον σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης με ρυθμούς που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.