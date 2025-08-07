Live η εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού

Η ΑΕΚ στις 19:00 αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσούσε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Κύπρο, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η ζέστη και η υγρασία είναι πολύ έντονες στη Λεμεσό, με τους «κιτρινόμαυρους» να παίρνουν μία γεύση στο Alfamega Stadium από όσα θα αντιμετωπίσουν.



Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τους Κύπριους, οι οποίοι είναι καλύτερη ομάδα από την Χάποελ Μπερ Σεβά με ποιοτικότερους παίκτες και πιο γρήγορους στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι. Ο Σέρβος τεχνικός από χθες μίλησε για τον κίνδυνο της… γιορτινής ατμόσφαιρας στην Κύπρο, αλλά έχει τεράστια εμπιστοσύνη στους παίκτες του για να ανταποκριθούν. Ο προπονητής της Ένωσης θέλει η ομάδα του ξανά να παρουσιάσει ένα σφιχτό σύνολο μεσοαμυντικά που δεν δίνει δικαιώματα και δεν αφήνει χώρους στον αντίπαλο, ώστε να κρατήσει ξανά το μηδέν. Και στην επίθεση να ψάξει το γκολ στις φάσεις που δεδομένα θα δημιουργήσει ελέω ποιότητας και ταχύτητας.

Παρακολουθήστε από το Athletiko τον πρώτο αγώνα της Ένωσης με την κυπριακή ομάδα για τον Γ' προκριματικό του Conference League.