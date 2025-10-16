Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ»

Συζήτηση διεξάγεται το πρωί της Πέμπτης (16/10) στη Βουλή προς ενημέρωση του Σώματος για όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να παραθέτει στους βουλευτές τις εξελίξεις και τις κινήσεις της κυβέρνησης σε μια σειρά από θέματα.

Γάζα, ελληνοτουρκικά, ευρωπαϊκή άμυνα, σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και Ένοπλες Δυνάμεις, είναι μερικά από τα «καυτά» ζητήματα για τα οποία ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε στην ομιλία του στην Ολομέλεια.

«Προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση με αίσθημα ευθύνης αλλά και διάθεσης συγκλήσεων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

«Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός ενώ στη συνέχεια σημείωσε πως: «Η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορά της, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πόλεμο στην καρδιά της. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή, το Σαχέλ και η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένουν ζώνες έντασης».

«Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες. Η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική, δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες. Η Ελλάδα στέκεται, πλέον, όρθια και περήφανη, ένας ισότιμος εταίρος σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ».

«Η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτειά της»

Ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας πως «σκοπός της πατρίδας μας είναι να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι των αντιπάλων τους». «Η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτειά της», είπε.

Ανέφερε πως «διασφαλίζουμε σταθερότητα μέσα από ετοιμότητα, με την εθνική άμυνα να πλαισιώνεται από την ενεργό διπλωματία» ενώ προσέθεσε ότι «η πατρίδα μας τα τελευταία έξι χρόνια έχει εξελίξει τις συμμαχίες της».

«Το τελευταίο τρίμηνο προχωρήσαμε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. «Η χώρα μας και ξέρει και μπορεί να διεκδικεί την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων».

«Η Ελλάδα θα διεκδικήσει θέση στην επόμενη μέρα στη Γάζα»

Αναφερόμενος στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «η Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα εμμονικά κάποιοι επαναλαμβάνουν, ήταν δρώσα στην πρώτη γραμμή» και στη διάσκεψη στο Σαρμ ελ Σέιχ, ενώ τόνισε πως «η Ελλάδα θα διεκδικήσει θέση στην επόμενη μέρα στη Γάζα».

«Για την Ελλάδα η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα έρθει στο τέλος μιας διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ταυτόγχρονα ενδυναμώνει τη συνεργασία με το Ισραήλ αλλά και με αραβικά κράτη, όπως η Αίγυπτος».

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μονή του Σινά, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «έχουμε προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, με τον τελευταίο λόγο στη Σιναϊτική Αδελφότητα. Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».

«Έχει υπάρξει κοινή κατανόηση» με την Αίγυπτο για το θέμα της Μονής Σινά συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Παρακολουθήστε απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή:

Ελληνοτουρκικά: «Δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας»

«Αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα την πολιτική των ήρεμων νερών. Θα συνιστούσα και σήμερα πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά.

«Η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από τη γείτονα επιμένοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο κρατών είναι η θεσμοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μέχρι τότε όμως η χώρα μας δεν μένει ακίνητη». «Δεν επιδιώκουμε τη διπλωματία της αδράνειας αλλά τη διπλωματία της δράσης».

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας. Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο», σχολίασε.

«Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου»

«Όσα μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν προβλήματα και τριβές με τη Λευκωσία, να κρατήσουν πιο χαμηλά την μπάλα», είπε για το Κυπριακό, ενώ χαρακτήρισε «εξαιρετικές» τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και την ελληνική στάση, ο πρωθυπουργός είπε: «Εμείς δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα, διαφορετικά κανείς στην Ευρώπη δεν θα είναι ασφαλής».

Η αιχμή σε Ανδρουλάκη για το SAFE και το έμμεσο «καρφί» για Τσίπρα

Όσον αφορά στο πρόγραμμα SAFE, ξεκαθάρισε πως για την Ελλάδα δεν τίθεται κανένα ζήτημα για συμμετοχή της Τουρκίας εάν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ζητήματα όπως η άρση του casus belli και η θεωρία των γκρίζων ζωνών.

Στρεφόμενος δε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε: «αναρωτιέμαι, όταν λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής, δεν ξέρατε ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει την Τουρκία σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ελληνικές θέσεις; Πρόκειται για άγνοιά σας ή για κάτι χειρότερο;».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επεφύλασσε και ένα αιχμηρό σχόλιο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όταν ο Σωκράτης Φάμελλος ακούστηκε να μιλά από τα έδρανα, σχολίασε δηκτικά: «Θα τα πείτε σε λίγο. Διακρίνω πολύ νευρικότητα στον χώρο σας, αναρωτιέμαι, θα οφείλεται μάλλον στους απόντες και όχι στους παρόντες…».

