Δείτε την έπαυλη - πιστό αντίγραφο του Λευκού Οίκου στην Ατλάντα: Δική σας με 35 εκατομμύρια δολάρια

Μια εντυπωσιακή ιδιοκτησία λίγο έξω από την Ατλάντα διατίθεται τώρα προς πώληση για 35 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πιο ακριβή κατοικία στην περιοχή. Το ακίνητο είναι μια πλήρης αρχιτεκτονική αναπαράσταση της προεδρικής κατοικίας των ΗΠΑ.

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Η κατοικία βρίσκεται στο Oak Grove και έχει πρόσοψη εμπνευσμένη από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Χτισμένη το 2001 από τον κατασκευαστή Fred Milani (ο οποίος έστειλε ακόμη και σχεδιαστές στην πρωτεύουσα για να μελετήσουν το πρωτότυπο), η κατασκευή έχει εμβαδόν περίπου 16.500 τετραγωνικά πόδια στην κύρια κατοικία.

Στο εσωτερικό, οι επισκέπτες θα βρουν δωμάτια που αντικατοπτρίζουν την προεδρική ζωή - υπάρχει ένας χώρος σε στυλ που μοιάζει με το «Οβάλ Γραφείο», μια σουίτα επισκεπτών εμπνευσμένη από την κρεβατοκάμαρα του Λίνκολν και δωμάτια που αποπνέουν νεοκλασική μεγαλοπρέπεια.



Η ιστορία της τρέχουσας ιδιοκτήτριας

Σήμερα, η ιδιοκτησία ανήκει στην επιχειρηματία στον χώρο της ομορφιάς Thuy Ai Kathy Lam, η οποία μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Βιετνάμ στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με ελάχιστους πόρους και κατάφερε να χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Η Lam αγόρασε το ακίνητο το 2013. Τονίζει ότι το σπίτι έγινε σύμβολο της πορείας της και της υπόσχεσης του αμερικανικού ονείρου. Έζησε εκεί με την οικογένειά της μέχρι τα παιδιά της να φτάσουν σε ηλικία για το κολέγιο. Τώρα, λέει ότι ήρθε η ώρα να το μεταβιβάσει.

Το ακίνητο περιλαμβάνει την κύρια κατοικία (έξι υπνοδωμάτια) και έναν ξενώνα - γνωστό ως «Δυτική Πτέρυγα» - με επτά υπνοδωμάτια, προσφέροντας ουσιαστικά δύο πλήρεις κατοικίες σε οικόπεδο σχεδόν τριών στρεμμάτων.

Εάν η ζητούμενη τιμή ικανοποιηθεί, θα ξεπεράσει σημαντικά τα υπάρχοντα ρεκόρ πωλήσεων κατοικιών της Ατλάντα (το προηγούμενο υψηλό ήταν περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια) για τη μητροπολιτική περιοχή.

