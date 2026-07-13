Δεκάδες περιστατικά σαλμονέλας στο νοσοκομείο της Λαμίας: Έλεγχοι στα καταστήματα εστίασης

Δεκάδες είναι τα κρούσματα σαλμονέλας που παρατηρήθηκαν από την Παρασκευή 10 μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στη Λαμία, καθώς πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετοί και πυρετός.

Μάλιστα, 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ, με τον Οργανισμό να ενημερώνει με τη σειρά του τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.