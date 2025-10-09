Δεκάδες συλλήψεις τραγουδιστών και ηθοποιών στην Τουρκία - Η Χαντισέ ανάμεσά τους

Σε δεκάδες συλλήψεις ηθοποιών και τραγουδιστών προχώρησαν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές για ναρκωτικά.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά την επιχείρηση «σκούπα» της αστυνομίας με τις κατηγορίες της χρήσης και της παρότρυνσης σε ναρκωτικές ουσίες.

Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι αφότου ανακρίθηκαν.

Μάλιστα, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και η τραγουδίστρια Χαντισέ που είχε εκπροσωπήσει την Τουρκία στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision το 2009.

Η τραγουδίστρια δεν ακύρωσε την συναυλία που είχε προγραμματισμένη και δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram το παρακάτω μήνυμα: «Είμαι τόσο σοκαρισμένη όσο κι εσείς από αυτό που συνέβη. Όλα πέρασαν, βρίσκονται πίσω μας. Είμαι στη σκηνή με όλη μου την καρδιά απόψε. Τα λέμε στην Άγκυρα».

Πηγή: Instagram

Όταν βρέθηκε στη σκηνή, η τραγουδίστρια αντέδρασε σε όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Δεν καπνίζω καν. Ήμουν αναστατωμένη σήμερα για να είμαι εντελώς ειλικρινής με αυτό».

Η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet σημειώνει ότι όλοι οι καλλιτέχνες που συνελήφθησαν είχαν αντιδράσει στην σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.