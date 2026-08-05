Δεκαπενταύγουστος στην Τεγέα: Από τη ζωοπανήγυρη του 1883 στη μεγάλη έκθεση της Πελοποννήσου

Από τους εμπόρους που άπλωναν την πραμάτεια τους γύρω από την Παναγία της Επισκοπής και τα χιλιάδες ζώα που άλλαζαν ιδιοκτήτες, μέχρι τα γεωργικά μηχανήματα και τις σύγχρονες εκδηλώσεις, η εμποροπανήγυρη της Τεγέας αφηγείται σχεδόν ενάμιση αιώνα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας.

Κάθε Δεκαπενταύγουστο, το πάρκο της Παλαιάς Επισκοπής στην Τεγέα γεμίζει προσκυνητές, εμπόρους, παραγωγούς και επισκέπτες από ολόκληρη την Πελοπόννησο. Οι πάγκοι στήνονται γύρω από τον ναό της Παναγίας της Επισκοπιώτισσας, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και η μεγάλη έκθεση συγκεντρώνει προϊόντα, επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα για την εμποροπανήγυρη, η οποία δεν γεννήθηκε ως τόπος αγοραπωλησίας ζώων, διάθεσης αγροτικών προϊόντων, συνάντησης εμπόρων και ενημέρωσης των καλλιεργητών για τις αλλαγές στην παραγωγή.