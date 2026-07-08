Δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης του Τζέιμς Δαλαμάγκα - Βγαίνει σήμερα από τη φυλακή

Αποφυλακίζεται σήμερα, Τετάρτη (8/7) μέχρι το μεσημέρι, ο καταζητούμενος από την Αυστραλία Τζέιμς Δαλαμάγκας, καθώς έγινε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων του ότι το αδίκημά του έχει παραγραφεί στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στο flamis.gr ο δικηγόρος του, Γιάννης Αποστολόπουλος, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας «κακώς είχε συλληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία καθώς από το 2025 είχε αρθεί από τον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με σχετική διάταξη το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, συνελήφθη στο Αίγιο ύστερα από 29 χρόνια αναζήτησης για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1997 στην Αυστραλία.

Οι μυστικοί αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας που τον παρακολουθούσαν τον κατάλαβαν από το τατουάζ στο χέρι του. Μία εβδομάδα πριν είχαν πάρει το σήμα της Ιντερπόλ που έγραφε ότι ο Δαλαμάγκας κυκλοφορεί στο Αίγιο ως «Αντώνης». Στο Αίγιο είχαν ταξιδέψει για να τον επισκεφτούν οι γονείς του.

Οι γονείς του συνήθιζαν να τον επισκέπτονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που είχε περιέλθει σε γνώση της Ιντερπόλ.

Οι Αρχές της Αυστραλίας είχαν στείλει στην ΕΛ.ΑΣ. τα αποτυπώματα του Δαλαμάγκα και έτσι έγινε και τυπικά η ταυτοποίησή του. Στον κοινωνικό περίγυρο συστηνόταν ως «Αντώνης Τζίμας» που είχε ζήσει για χρόνια στην Αμερική. Είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται ως έμπορος ελαιολάδου πετυχαίνοντας να περνά απαρατήρητος.