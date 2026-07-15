Dell Exclusive Store: Ο απόλυτος προορισμός για υπολογιστές και όχι μόνο

Όποιος ανεβαίνει στον 3ο όροφο του The Mall Athens και αντικρίζει το Dell Exclusive Store, καταλαβαίνει αμέσως ότι δεν πρόκειται για ένα τυπικό κατάστημα τεχνολογίας. Ο χώρος είναι σχεδιασμένος σαν premium concept store, όπου η πλήρης γκάμα consumer και commercial προϊόντων της Dell βρίσκεται σε άμεση «επικοινωνία» με τον επισκέπτη, έτοιμη για δοκιμή και hands on εμπειρία. Ταυτόχρονα, η ατμόσφαιρα παραπέμπει περισσότερο σε lounge τεχνολογίας παρά σε κλασικό κατάστημα λιανικής. Καθαρές γραμμές, φωτισμός που αναδεικνύει τις OLED οθόνες και προσεκτικά στημένα demo stations είναι εκεί και περιμένουν κάθε επισκέπτη να τα εξερευνήσει.

Ένα «γήπεδο» για κάθε χρήστη

Στο Dell Exclusive Store η τεχνολογία αντιμετωπίζεται σαν ομάδα πρωταθλητισμού, όπου κάθε «παίκτης» έχει τον δικό του ρόλο. Ο επαγγελματίας και ο content creator, που χρειάζεται ασταμάτητη ισχύ για δουλειά, μοντάζ ή multitasking, βρίσκει μπροστά του κορυφαία μοντέλα όπως το Dell XPS 16, σε πλήρη ανάπτυξη και έτοιμα για δοκιμή με πραγματικά σενάρια χρήσης. Την ίδια στιγμή, ο gamer και ο φίλος της ψηφιακής διασκέδασης συνδέεται με την εξειδικευμένη σειρά Alienware, που έχει αποκτήσει φήμη για τις επιδόσεις της και παρουσιάζεται στο χώρο ως αναπόσπαστο κομμάτι του gaming οικοσυστήματος της Dell.



Dell XPS 16: Ναυαρχίδα και status symbol

Το XPS 16 κεντρίζει το βλέμμα ακόμη κι από μακριά, λειτουργώντας ως πραγματική ναυαρχίδα της Dell και high end status symbol για όποιον το επιλέξει. Η λεπτή, premium κατασκευή από αλουμίνιο, η 3.2K OLED οθόνη αφής 16 ιντσών και το minimal design σε απόχρωση γραφίτη τονίζουν ότι πρόκειται για ένα laptop που απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες. Παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, προβολή highlights ή ταξιδιωτικού περιεχομένου αποκτούν άλλη διάσταση πάνω στην οθόνη OLED, με εντυπωσιακή ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα που θυμίζουν εμπειρία VIP, είτε ο χρήστης βρίσκεται στο γραφείο είτε χαλαρώνει στο κρεβάτι.



Copilot+ AI και έξυπνη παραγωγικότητα

Πίσω από την εντυπωσιακή εμφάνιση του XPS 16 κρύβεται και η λειτουργική του «νοοτροπία» ως εργαλείο παραγωγικότητας. Με επεξεργαστή Intel Core Ultra X7, 32GB RAM και Windows 11 Pro, το σύστημα είναι σχεδιασμένο να συνεργάζεται με τη νέα γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης Copilot+ και να αναλαμβάνει μέρος του καθημερινού workload. Ο χρήστης μπορεί να οργανώνει tasks, αρχεία, παρουσιάσεις και περιεχόμενο με τη βοήθεια του AI assistant, κερδίζοντας χρόνο από τη ρουτίνα της δουλειάς και αφήνοντας περισσότερο χώρο για δημιουργία, gaming ή παρακολούθηση αγώνων.



Οι gaming καρέκλες της Anda Seat

Για τον gamer που θέλει να στήσει το δικό του «γήπεδο», το Dell Exclusive Store είναι το μοναδικό σημείο όπου μπορεί να δοκιμάσει live όλη τη γκάμα των gaming καρεκλών Anda Seat, επιλέγοντας θέση που θυμίζει αναπαυτικό πάγκο κορυφαίας ομάδας πριν από ένα μαραθώνιο gaming ή viewing session. Όλες οι καρέκλες βρίσκονται σε διάταξη, έτσι ώστε να τις δοκιμάσει και να ανακαλύψει όλα όσα προσφέρουν.



Δύο πόλεις, μία εμπειρία Dell

Η εμπειρία του Dell Exclusive Store δεν περιορίζεται μόνο στο Μαρούσι, αλλά επεκτείνεται και στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos, προσφέροντας την ίδια premium φιλοσοφία concept store και δυνατότητα hands on δοκιμής της πλήρους γκάμας προϊόντων Dell. Είτε κάποιος επισκεφθεί το The Mall Athens είτε το Mediterranean Cosmos, η διαδρομή μέσα στα καταστήματα της Dell τον φέρνει πιο κοντά σε μια ολιστική προσέγγιση της τεχνολογίας: από την επαγγελματική παραγωγικότητα μέχρι το high end gaming, με κοινό παρονομαστή την εμπειρία και την αίσθηση ότι βρίσκεται στο γήπεδο μιας κορυφαίας ομάδας τεχνολογίας.