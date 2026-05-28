Δέλλας για Μαστροκώστα: «Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»

Συγκλονίζει και πάλι ο Τραϊανός Δέλλας με την ανάρτηση που έκανε μία μέρα μετά την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα που συμπίπτει με τη 16η επέτειο του γάμου τους. «Σήμερα πριν από 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου. Χθες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από Αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά».

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»

«Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χθες η χειρότερη. Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα: once beautiful, always beautiful. Έτσι ήσουν τότε και έτσι θα είσαι για πάντα!», έγραψε στο Instagram και συνόδευσε το κείμενό του με ένα πολύ τρυφερό βίντεο από τις προετοιμασίες του γάμου τους και από τη γαμήλια τελετή.