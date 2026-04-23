Delphi Forum: Μνημόνιο Συνεργασίας για Υπερταμείο/Growthfund και η Albanian Investment Corporation

Yπεγράφη σήμερα στους Δελφούς Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπερταμείου/Growthfund και του Albanian Investment Corporation (AIC), στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί μια νέα προοπτική θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας επιβεβαιώνοντας σε υψηλό θεσμικό επίπεδο, τη βούληση των δύο πλευρών να αναπτύξουν ένα δομημένο και στοχευμένο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών σε τομείς με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, από ελληνικής πλευράς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, και από αλβανικής πλευράς, η Εκτελεστική Διευθύντρια του AIC, Elira Kokona παρουσία της Υπουργού Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας, Delina Ibrahimaj. Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης η Πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα, κα Luela Hajdaraga, ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Deputy CEO του Υπερταμείου καθώς και οι κ.κ. Florenca Haxhi, co-CEO Durana Tech Park, Gjergji Taho, co-CEO Durana Tech Park, Julian Adili, CEO ASDRE, Gert Hekurani, Director of Asset and Project Management στο AIC και Gledis Shehu, Director of Finance and Administration στο AIC.

Το Μνημόνιο διαμορφώνει ένα γενικό πλαίσιο συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στη διαχείριση και ανάπτυξη δημοσίων ακινήτων, στην καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη δημιουργία και λειτουργία πολυλειτουργικών εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων.

«Οι διεθνείς συνεργασίες μας επιτρέπουν την ταχύτερη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, ειδικά σε έργα μεγάλης κλίμακας που απαιτούν τεχνογνωσία και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Μέσω συνεργασιών με φορείς, όπως το Υπερταμείο, μπορούμε να οικοδομήσουμε αποτελεσματικότερα επενδυτικές ευκαιρίες , να βελτιώσουμε την ωριμότητα έργων και να τα διασυνδεθούμε με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Με αυτό τον τόπο ενισχύουμε έμπρακτα τους οικονομικούς μας δεσμούς και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας.», επεσήμανε η Υπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας, Delina Ibrahimaj.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι οι χώρες μας είναι εξωστρεφείς και έτοιμες να προχωρήσουν από κοινού. Δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς που είναι κομβικοί για το μέλλον των οικονομιών μας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάπτυξης υποδομών. Αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση: να διευρύνουμε τους οικονομικούς μας δεσμούς μέσω της ανταλλαγής γνώσης και της αξιολόγησης κοινών ευκαιριών.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Albanian Investment Corporation, Elira Kokona, δήλωσε: «Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) παρέχει ένα λειτουργικό πλαίσιο για το AIC και το Growthfund, ώστε να συνδέσουν τα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια έργων τους και να μεταβαίνουν πιο αποτελεσματικά από την ευκαιρία στην υλοποίηση. Διευκολύνει μια συντονισμένη προσέγγιση στον εντοπισμό, τη δημιουργία και την από κοινού προώθηση έργων, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζει τις δυνατότητες και προάγει τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Με έμφαση σε πρακτικά βήματα-την ωρίμανση και προώθηση έργων στην αγορά, τη διερεύνηση μοντέλων συνεπένδυσης και τη σύνδεσή τους με διεθνή κεφάλαια-το MoU διασφαλίζει ότι η συνεργασία μεταφράζεται σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα και σε δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.»

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε μοντέλα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η αστική αναζωογόνηση μέσω εμβληματικών έργων, η προώθηση τεχνολογικών πάρκων, η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διερεύνηση εργαλείων συγχρηματοδότησης και στρατηγικών συνεργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών περιφερειακών πρωτοβουλιών, η διαμόρφωση κοινού περιφερειακού ημερολογίου εκθέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, η διερεύνηση κοινών αιτήσεων σε πράσινα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και η προώθηση συν-επενδυτικών ευκαιριών και έργων προς διεθνή επενδυτικά δίκτυα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική του Υπερταμείου/Growthfund για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του, ανάπτυξη συνεργειών με θεσμικούς εταίρους του εξωτερικού και προώθηση ενός πιο σύγχρονου και ενεργού μοντέλου αξιοποίησης εμπειρίας, γνώσης και επενδυτικών εργαλείων. Παράλληλα, αναδεικνύει το ρόλο του ως φορέα που επιδιώκει όχι μόνο τη βελτιστοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των συμμετοχών του, αλλά και την οικοδόμηση διαύλων συνεργασίας με διεθνή αναπτυξιακό και θεσμικό αποτύπωμα.