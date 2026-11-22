Ένα τεχνικό πρόβλημα σε βασικό σύστημα της Delta Air Lines έφερε ξανά σε δύσκολη θέση τις αερομεταφορές των ΗΠΑ. Εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και οι επιβάτες περίμεναν ώρες σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

Τι συνέβη στη Delta

Η βλάβη εντοπίστηκε στο αυτοματοποιημένο σύστημα που υπολογίζει το βάρος και την κατανομή του φορτίου των αεροσκαφών, όπως μετέδωσε το Atlanta News First. Η εταιρεία ενεργοποίησε χειροκίνητες διαδικασίες, ώστε οι αναχωρήσεις να συνεχιστούν. Οι ομάδες εδάφους υπολόγιζαν πλέον με το χέρι το βάρος και το κέντρο βάρους κάθε αεροσκάφους. Παράλληλα, η Delta συνεργάστηκε με τις αρχές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για να περιορίσει τις επιπτώσεις στο δίκτυό της.

Η Ατλάντα στο επίκεντρο

Τα πιο έντονα προβλήματα εμφανίστηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, ένα από τα πολυσύχναστα του κόσμου και βασικό κόμβο της Delta. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επέβαλε αρχικά προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων της Delta προς την Ατλάντα. Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα, η αναστολή έγινε έπειτα από αίτημα της ίδιας της εταιρείας. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από πρόγραμμα καθυστερημένων αναχωρήσεων, ώστε οι πτήσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά.

Για τις πτήσεις προς την Ατλάντα, η καθυστέρηση ήταν κατά μέσο όρο μία ώρα, ενώ τα προβλήματα έφτασαν και σε άλλα αεροδρόμια. Ο αριθμός των πτήσεων που επηρεάστηκαν διαφέρει ανάλογα με την πηγή και την ώρα της ενημέρωσης. Οι πρώτες αναφορές μιλούσαν για περίπου 700, ενώ μεταγενέστερες έκαναν λόγο για περισσότερες από χίλιες και, σύμφωνα με το Fox News, για τουλάχιστον 3.500. Η FAA διευκρίνισε ότι το πρόβλημα αφορούσε τα συστήματα της αεροπορικής και όχι τα δικά της συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Αεροσκάφος της Delta / Reuters

Γιατί ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να καθηλώσει αεροσκάφη

Πριν από κάθε πτήση πρέπει να υπολογιστούν με ακρίβεια το συνολικό βάρος του αεροσκάφους και η κατανομή επιβατών, αποσκευών και φορτίου. Εξίσου σημαντική είναι η θέση του κέντρου βάρους. Από αυτά τα στοιχεία εξαρτώνται η ασφαλής απογείωση, η ευστάθεια του αεροσκάφους και οι σωστές παράμετροι πτήσης. Όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, οι υπολογισμοί γίνονται με το χέρι και κάθε αναχώρηση παίρνει περισσότερο χρόνο.

Δεύτερη αναστάτωση μέσα σε εννέα ημέρες

Το περιστατικό έρχεται σε κρίσιμη περίοδο, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί ετοιμάζονται να ταξιδέψουν για την Ημέρα των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Έχουν περάσει μόλις εννέα ημέρες από τις 13 Νοεμβρίου, όταν η FAA διέταξε προσωρινή καθήλωση όλων των πτήσεων στη χώρα, λόγω βλάβης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που στηρίζει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Η αναστολή κράτησε σχεδόν πέντε ώρες και επηρέασε περισσότερες από 18.000 πτήσεις και περίπου ένα εκατομμύριο επιβάτες. Λίγες ημέρες αργότερα, και η United Airlines αντιμετώπισε δικά της τεχνικά προβλήματα.

Τα περιστατικά αφορούν διαφορετικά συστήματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται. Δείχνουν όμως πόσο εύκολα μια τεχνική δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει τις αερομεταφορές. Η Delta συνέχισε τις προσπάθειες αποκατάστασης του συστήματος και τις χειροκίνητες διαδικασίες για ασφαλείς αναχωρήσεις. Στις αρχικές ενημερώσεις δεν είχε ανακοινωθεί πότε θα λειτουργήσει πλήρως ξανά.