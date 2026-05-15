Delta Goodrem: Από το σκοτάδι του καρκίνου, στο φως του «Eclipse» – Η μάχη ζωής πριν τη Eurovision

Η Delta Goodrem επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, εκπροσωπώντας την Αυστραλία στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Eclipse», μια συμμετοχή που ήδη συγκαταλέγεται στα φαβορί του διαγωνισμού.

Μετά την πρόκρισή της από τον Β’ Ημιτελικό και την άνοδο της Αυστραλίας στη 2η θέση των στοιχημάτων, η ποπ σταρ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής — αυτή τη φορά στη Βιέννη, στη μεγάλη σκηνή του τελικού.

Πίσω όμως από τη λάμψη, υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη προσωπικές μάχες, μεγάλες επιτυχίες και έντονα συναισθηματικά κεφάλαια.

Από το Σίδνεϊ στην παγκόσμια pop κορυφή

Η Delta Goodrem γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1984 στο Σίδνεϊ και μπήκε από πολύ νωρίς στον κόσμο της μουσικής και της υποκριτικής.

Στα 15 της υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sony Music, αλλά η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Neighbours», όπου ενσάρκωσε τη Nina Tucker — έναν ρόλο που λειτούργησε ως γέφυρα προς τη μουσική της καριέρα.

Το τραγούδι «Born to Try» έγινε άμεση επιτυχία, ακολουθούμενο από το «Lost Without You», οδηγώντας το 2003 στο εκρηκτικό ντεμπούτο άλμπουμ της, «Innocent Eyes».

Το άλμπουμ σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, παραμένοντας για 29 εβδομάδες στο Νο.1 στην Αυστραλία και καθιερώνοντας τη Goodrem ως ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα της εποχής της.

Η μάχη με τον καρκίνο στα 18 της

Ωστόσο η ζωή τη σημαδεύει με ένα δραματικό απρόοπτο την ώρα που η καριέρα της εκτοξευόταν. Στα 18 της διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin, μια μορφή καρκίνου του λεμφικού συστήματος. Η θεραπεία περιλάμβανε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, αναγκάζοντάς τη να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική σκηνή.

«Άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής μου», θυμήθηκε η Goodrem σε συνέντευξή της πέρυσι. «Όλη η χώρα καθόταν έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και παρακολουθούσε εμένα και την οικογένειά μου να περνάμε αυτή τη δοκιμασία όσο καλύτερα μπορούσαμε», ανέφερε.

Η Goodrem έχει επίσης μιλήσει στο παρελθόν για τον αντίκτυπο που είχε η διάγνωση και η μετέπειτα θεραπεία στην ψυχική και σωματική της υγεία, καθώς υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

«[Η απώλεια των μαλλιών μου] ήταν πολύ δύσκολη για μένα, καθώς ήμουν ακόμη έφηβη και σχεδόν δεν φορούσα καθόλου μακιγιάζ τότε», είπε. «Αλλά όταν χάνεις τα μαλλιά σου, μαζί με τα φρύδια και τις βλεφαρίδες, το δέρμα σου είναι χλωμό και έχεις σιδεράκια – θέλεις να νιώσεις όμορφη και αρχίζεις να βρίσκεις τρόπους να το διαχειριστείς δημιουργικά».

Η Goodrem τελικά ανάρρωσε πλήρως και από τότε έχει κυκλοφορήσει ακόμη έξι άλμπουμ, εκ των οποίων τα πέντε έφτασαν στο Νο. 1 στην Αυστραλία.

Το άλμπουμ «Mistaken Identity» (2004) γεννήθηκε μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και κατέκτησε ξανά την κορυφή των charts στην Αυστραλία, σηματοδοτώντας την επιστροφή της.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος της, «Bridge Over Troubled Dreams», κυκλοφόρησε το 2021 και επίσης ανέβηκε στην κορυφή των αυστραλιανών charts.

Ωστόσο, το άλμπουμ αυτό ήρθε μετά από νέες περιπέτειες υγείας, όταν η Goodrem υπέστη παράλυση νεύρου στη γλώσσα της κατά την αφαίρεση του σιελογόνου αδένα της το 2018, γεγονός που την ανάγκασε να ξαναμάθει να μιλά και να τραγουδά μέσα από αποκατάσταση και λογοθεραπεία.

Μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες

Μετά την αποθεραπεία της, η Goodrem συνέχισε μια εντυπωσιακή πορεία με άλμπουμ όπως «Delta», «Wings of the Wild» και «Bridge over Troubled Dreams».

Παράλληλα, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες στην Αυστραλία μέσα από το The Voice Australia, όπου υπήρξε coach για οκτώ σεζόν.

Η δισκογραφία της περιλαμβάνει πολυπλατινένιες επιτυχίες, 12 βραβεία ARIA και εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ενώ το ντεμπούτο της παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της αυστραλιανής μουσικής.

Ο ελληνικός «αέρας» στη ζωή της Delta Goodrem

Η σχέση της Delta Goodrem με το ελληνικό κοινό δεν είναι τυχαία. Στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι με τον Ελληνοαυστραλό τενίστα Mark Philippoussis, σε μια περίοδο που η ίδια έδινε τη μάχη της με την ασθένεια.

Η σχέση τους είχε απασχολήσει έντονα τα διεθνή media, καθώς συνοδεύτηκε από δημόσια στήριξη σε μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής της τραγουδίστριας.

Σχέσεις που έγιναν πρωτοσέλιδα

Η προσωπική ζωή της έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα media.

Στο παρελθόν είχε σχέσεις με τον Brian McFadden (Westlife) και τον Nick Jonas, ενώ από το 2016 βρίσκεται με τον μουσικό Matthew Copley.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2023 και παντρεύτηκε το 2025 στη Μάλτα, ολοκληρώνοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της τραγουδίστριας.

Η διαφήμιση που προκάλεσε αντιδράσεις για τη Delta Goodrem

Η Delta Goodrem βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά από διαφήμιση της Apple Music, όπου εμφανιζόταν ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο χωρίς σαφή χρήση ζώνης ασφαλείας και σε επικίνδυνη στάση έξω από το παράθυρο.

Η καμπάνια κρίθηκε «ανεύθυνη» από μερίδα του κοινού και αποσύρθηκε λίγο μετά τη δημοσιοποίησή της. Παρότι δεν επηρέασε ουσιαστικά την καριέρα της, το περιστατικό αυτό προστέθηκε στα λίγα στιγμιότυπα όπου η δημόσια εικόνα της Goodrem βρέθηκε υπό κριτική.



Η Delta Goodrem καθήλωσε το κοινό στον Β΄Ημιτελικό της Eurovision

Η Αυστραλία επιβεβαίωσε με την εμφάνισή της στη σκηνή του Β' Ημιτελικού, γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2026.

Η Delta Goodrem παρουσίασε το «Eclipse» σε μία ατμοσφαιρική και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, συνδυάζοντας δυναμικά φωνητικά με κινηματογραφική σκηνική αισθητική που καθήλωσε το κοινό.

Με έντονους φωτισμούς, συναισθηματική ερμηνεία και μία σκηνική παρουσία γεμάτη αυτοπεποίθηση, η ποπ σταρ κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

«Eclipse»: Ένα τραγούδι για δύο κόσμους που ενώνονται

Το τραγούδι της στη Eurovision, «Eclipse», είναι μια ρομαντική ποπ μπαλάντα που χρησιμοποιεί ουράνιες εικόνες — φεγγάρι, ήλιο και άστρα — ως μεταφορά για δύο ανθρώπους που ενώνονται τη σωστή στιγμή.

Η «έκλειψη» λειτουργεί ως σύμβολο απόλυτης σύγκλισης, όπου δύο διαφορετικές πορείες γίνονται μία κοινή τροχιά.

Με ελληνική υπογραφή στη σκηνή της Eurovision

Ο ελληνικός δεσμός συνεχίζεται και στη Eurovision 2026.

Το εντυπωσιακό couture φόρεμα της Goodrem για τη σκηνή της Βιέννης φέρει την υπογραφή του Έλληνα σχεδιαστή Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Τσακίρη, μέσω του brand House of Emmanuele, σε συνεργασία με τον οίκο Velani.

Η δημιουργία είναι διακοσμημένη με χιλιάδες κρύσταλλα Swarovski και εμπνέεται από την έννοια της «έκλειψης» — σε απόλυτη αρμονία με το τραγούδι της.

Η Delta της νέας εποχής



Από παιδί-θαύμα στο Σίδνεϊ, σε pop σταρ, σε γυναίκα που πάλεψε με τον καρκίνο και επέστρεψε πιο δυνατή, η Delta Goodrem φτάνει στη Eurovision 2026 ως μια καλλιτέχνιδα με πραγματικό αφήγημα ζωής.

Και αυτή τη φορά, η σκηνή της Ευρώπης δεν φιλοξενεί απλώς μια τραγουδίστρια — αλλά μια ιστορία επιβίωσης, αγάπης και δεύτερων ευκαιριών που λάμπει μέσα στη δική της «Έκλειψη».