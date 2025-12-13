Δέματα μπλοκαρισμένα σε δρόμους και τελωνεία: Γιορτές και μπλόκα τινάζουν τις παραδόσεις στον αέρα

Αν υπάρχει ένα διάστημα που οι αντοχές των εταιρειών ταχυμεταφορών δοκιμάζονται στα όρια και η υπομονή των καταναλωτών εξαντλείται, αυτό είναι το δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου. Φέτος, μάλιστα, στο ήδη ασφυκτικό σκηνικό έρχονται να προστεθούν και τα αγροτικά μπλόκα, με κλειστούς δρόμους και τελωνεία να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής καθυστερήσεων.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕΤΤ,στην Ελλάδα διακινούνται σε ετήσια βάση πάνω από 300 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα και δέματα, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αποτελεί τον βασικό μοχλό αύξησης. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι το τελευταίο δίμηνο του έτους συγκεντρώνει έως και το 25%–30% του ετήσιου όγκου δεμάτων, λόγω Black Friday και εορταστικών αγορών.

Με το που καταλαγιάζει ο «θόρυβος» της Black Friday , η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε εβδομάδα προσφορών, ξεκινά αμέσως ένα ακόμη μεγαλύτερο κύμα πιέσεων. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς φέρνουν εκρηκτική αύξηση στις online παραγγελίες, επιβαρύνοντας το δίκτυο των courier και ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών για ταχύτατη παράδοση.

Διπλασιάζονται οι χρόνοι παράδοσης

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο μέσος χρόνος παράδοσης ενός δέματος από τους μεγάλους παρόχους κυμαίνεται γύρω στις δύο ημέρες. Από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου, όμως, η εικόνα αλλάζει καθώς προστίθενται δύο έως τρεις επιπλέον ημέρες, με τον συνολικό χρόνο να φτάνει τις τέσσερις ή και πέντε ημέρες, όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς.

«Πρόκειται για μια περίοδο όπου οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες λόγω της εκρηκτικής αύξησης της ζήτησης. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη», σημειώνουν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το τελευταίο τρίμηνο του έτους διακινούνται δισεκατομμύρια δέματα, αριθμός-ρεκόρ για τον κλάδο.

Η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται σταδιακά μετά τα μέσα Ιανουαρίου, όταν η ζήτηση υποχωρεί. Οι εταιρείες που έχουν επενδύσει στο «τελευταίο μίλι» και στην ανάπτυξη δικτύων έξυπνων θυρίδων εμφανίζονται πιο ανθεκτικές στην πίεση των γιορτών.

Κλειστοί δρόμοι και τελωνεία επιβαρύνουν το σύστημα

Φέτος, οι καθυστερήσεις του διμήνου επιβαρύνονται περαιτέρω από τα αγροτικά μπλόκα. Ο αποκλεισμός κεντρικών οδικών αξόνων αναγκάζει τα φορτηγά που κινούνται από τη Βόρεια Ελλάδα προς την Αθήνα να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές, αυξάνοντας αισθητά τον χρόνο μεταφοράς. «Ένα δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, που κανονικά ολοκληρώνεται σε μία ημέρα, πλέον απαιτεί δύο», αναφέρουν πηγές της αγοράς.

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση προκαλεί η διακοπτόμενη λειτουργία τελωνείων στα σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία, κομβικά σημεία για τη ροή εισαγόμενων δεμάτων, κυρίως από μεγάλες ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η δυσλειτουργία τους δημιουργεί αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο: από τον τελωνειακό έλεγχο έως τη διανομή στον τελικό παραλήπτη.

Ενδεικτικό είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες σχηματίστηκαν ουρές φορτηγών μήκους έως και 40 χιλιομέτρων στη Βουλγαρία, λόγω αποκλεισμών στον Προμαχώνα. Τα δέματα που μεταφέρουν –πολλά εκ των οποίων είχαν ήδη καθυστερήσει πέντε ημέρες– θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες δέκα για να φτάσουν στους καταναλωτές.

Ελλάδα πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, το 2024 η μέση επίδοση της χώρας διαμορφώθηκε στις 8,5 ημέρες, έναντι περίπου 7 ημερών στην Ευρώπη, ενώ χαμηλότερες παραμένουν και οι επιδόσεις αξιοπιστίας.



Ο κλάδος των ταχυμεταφορών αναγκάστηκε να μετασχηματιστεί γρήγορα την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, τα παράπονα των καταναλωτών παραμένουν: καθυστερήσεις, απώλειες δεμάτων, φθορές και προβλήματα στην επίδοση συνθέτουν μια εικόνα που δείχνει ότι το σύστημα εξακολουθεί να πιέζεται – και όχι μόνο τις γιορτές.