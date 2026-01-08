Δεμένα στα λιμάνια τα περισσότερα πλοία λόγω ισχυρών ανέμων - Κανονικά μόνο τα δρομολόγια για Κρήτη

Στα περισσότερα λιμάνια της χώρας παραμένουν δεμένα τα πλοία την Πέμπτη (8/1), εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ τοπικά αγγίζουν ακόμη και τα 9, καθιστώντας απαγορευτικά τα ταξίδια σε αρκετές γραμμές.

Ωστόσο, όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00, με προορισμό τα Χανιά.

Για τα υπόλοιπα δρομολόγια, οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις.