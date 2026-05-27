Δεν άφησαν αγόρι με σύνδρομο Τουρέτ να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο αφού φώναξε «βόμβα»

Ένοπλοι αστυνομικοί οδήγησαν ένα 13χρονο αγόρι με σύνδρομο Τουρέτ έξω από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, το Σάββατο 23 Μαΐου, αφού εκείνος φώναξε «βόμβα».



Η British Airways (BA) αρνήθηκε στον Μέισον και την οικογένειά του, από το Χάριτς του Έσεξ, την επιβίβαση σε πτήση με προορισμό την Ισπανία, λόγω κινδύνων για την ασφάλεια.



Ο πατέρας του, ο 39χρονος Μάρτιν, είπε ότι αυτή η «φρικτή» εμπειρία τον έκανε να δακρύσει και κατηγόρησε την αεροπορική εταιρεία για διακρίσεις.



Μια εκπρόσωπος της BA δήλωσε ότι ήταν «μια εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και οδυνηρή κατάσταση», προσθέτοντας ότι η κατάσταση του Μέισον δεν ήταν ο λόγος για την απόφασή της. «Λόγω μιας σειράς παραγόντων, ελήφθη η απόφαση να μην επιτραπεί στην ομάδα να ταξιδέψει με την πτήση», είπε.



Η οικογένεια, η οποία ξόδεψε 4.000 λίρες για την πτήση μιας ομάδας 10 ατόμων, προειδοποίησε το προσωπικό της BA την προηγούμενη μέρα για το τι ενδέχεται να πει ο Μέισον, καθώς ήταν αγχωμένος για την πτήση.



Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια νευρολογική πάθηση που προκαλεί στους ανθρώπους ακούσιους ήχους ή κινήσεις, γνωστές ως τικ.



Ο Μάρτιν είπε ότι όλα κύλησαν ήρεμα μέχρι που έφτασαν στην πύλη, παρά το γεγονός ότι ο Μέισον, ο οποίος φορούσε ένα κορδόνι με ηλίανθο και είχε μαζί του την επιστολή διάγνωσης, φώναζε τη λέξη «βόμβα» αρκετές φορές.

Καθώς προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στην πτήση, ένας υπεύθυνος τους αρνήθηκε την είσοδο και είπε: «Δεν τον απορρίπτουμε επειδή έχει αναπηρία. Τον απορρίπτουμε λόγω μιας απειλής ότι έχει βόμβα στην τσάντα του».

Ο πατέρας του δήλωσε στο BBC: «Όλοι έκλαιγαν επειδή περιμέναμε αυτές τις διακοπές εδώ και πολύ καιρό».



Ένοπλοι αστυνομικοί συνόδευσαν τον Μέισον έξω από το αεροδρόμιο μαζί με τον μπαμπά του, τη μαμά του και την ενός έτους αδελφή του.



Αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια πλήρωσαν 2.400 λίρες για νέα αεροπορικά εισιτήρια με τη Vueling την Κυριακή 24 Μαΐου.

«Δεν είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά έβαλα τα κλάματα», είπε ο Μάρτιν. «Και η γυναίκα μου έκλαιγε με λυγμούς για τον Μέισον, καθώς περίμενε με ανυπομονησία αυτές τις διακοπές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το να τον πάμε μέχρι το γκισέ check-in και μετά να τον απορρίψουν ήταν απλά σπαρακτικό για το καημένο το παιδί».



Η οικογένεια έχασε την πρώτη μέρα των διακοπών της, αλλά κατάφερε να φτάσει στο Αλικάντε την επόμενη ημέρα.

