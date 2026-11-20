Σε μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία προχωρά η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), φέρνοντας στο φως email φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στο οποίο διαφημίζεται η «πώληση» πτυχίων αγγλικών χωρίς ο υποψήφιος να χρειαστεί καν να γράψει ή να διαβάσει.

Όπως αναφέρει το email που αποκαλύπτει η ομοσπονδία, «χρειάζεται μόνο μισή ώρα παρουσίας την ημέρα εξέτασης σε δικό μας εξεταστικό κέντρο σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη».

«Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι. Τα προφορικά τα κανονίζουμε εμείς, χωρίς δική σας παρουσία. Η παρουσία σας στα γραπτά είναι εντελώς τυπική. Εμείς κανονίζουμε για όλα τα άλλα. Βγάζουμε όλα τα επίπεδα πτυχίων (LOWER έως PROFICIENCY).

Στο ίδιο email αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αντίτιμο 850 ευρώ.

Η ΟΙΕΛΕ σημειώνει ότι το συγκεκριμένο κέντρο ξένων γλωσσών δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση αλλά είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών και της πληροφορικής.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της, η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει:

«Όσο ανοίγουν τα στόματα, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται η βαθύτατη σήψη στο χώρο της πιστοποίησης ξένων γλωσσών. Στα χέρια του προέδρου της ΟΙΕΛΕ έφτασε χτες προκλητικό email από Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε υποψήφιο «αγοραστή» πτυχίου αγγλικών. Στο email αυτό η διεύθυνση του ΚΞΓ ενημερώνει κυνικά τον πελάτη πως «δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι».

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της επιστολής, ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση του τίτλου οφείλει απλώς να προσέλθει για τριάντα λεπτά στον χώρο της εξέτασης και να μην κάνει τίποτε άλλο!

Το αντίτιμο ανέρχεται στα 850 ευρώ (200 ευρώ προκαταβολή και 650 ευρώ μετά την καταβολή του πτυχίου) και το πτυχίο αποστέλλεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία της «εξέτασης».

Η υπόθεση αυτή είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών αλλά και της πληροφορικής που η ΟΙΕΛΕ έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της προανάκρισης που έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη, ωστόσο θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει μέτρα, όχι μόνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξεταστικών διαδικασιών γλωσσομάθειας, αλλά και για την πιστοποίηση των φορέων!

Είναι αδιανόητο ότι, ενώ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες (κάποιες με πολλαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα) έχουν δύο ή τρεις φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότεροι από πενήντα! Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η μεγάλη πλειονότητα των φορέων αυτών είναι ουσιαστικά «φαντάσματα».

Το συγκεκριμένο κέντρο ξένων γλωσσών ανήκει σε γνωστή αλυσίδα του χώρου, την οποία η ΟΙΕΛΕ θα ενημερώσει για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ζητά, επίσης, από τις εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και από τους σοβαρούς επιχειρηματίες του χώρου να πάρουν θέση.

Σήμερα η Ομοσπονδία μας ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας άμεση συνάντηση για να καταθέσει τις προτάσεις της για την αποκατάσταση συνθηκών διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας στον συγκεκριμένο χώρο».