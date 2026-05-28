Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με το Tasnim

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε την Πέμπτη (28/5) ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί.



Η πηγή είπε ότι το Ιράν δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε και θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες μόλις οριστικοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι είναι λανθασμένα τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε συμφωνία.



Αμερικανικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι έχει επιτευχθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι λάθος και το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», μετέδωσε το Tasnim.

Πεζεσκιάν: Δεν θέλουμε να κατασκευάσουμε πυρηνικά

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, ενώ απέδωσε την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ.



Σύμφωνα με το Al Jazeera, που μεταφέρει σχόλια που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Πεζεσκιάν φάνηκε επίσης να αναφέρεται στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «δεν ασκούμε διπλωματία με ταπείνωση». «Αν αντιταχθούμε στην ισχυρότερη δύναμη του κόσμου, πρέπει να αποδεχτούμε τις δυσκολίες, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε και να περιμένουμε ότι η διαδικασία θα είναι τόσο φυσιολογική όσο πριν», τόνισε.

