«Οι πελάτες μου δίνουν Πανελλήνιες»: Οι διάλογοι-σοκ της Gen Z των ναρκωτικών

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Στο φως της δημοσιότητας βγαίνουν χαρακτηριστικοί διάλογοι από το κύκλωμα των αμούστακων dealers ναρκωτικών που δρούσαν στα Βόρεια Προάστια και δεν είχαν ενδοιασμούς να κάνουν διακίνηση ακόμα και σε πλατείες ή σχολεία.

Στους διαλόγους που φέρνει «στο φως» ο FLASH αναδεικνύεται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος αλλά και η χαρακτηριστική κωδικοποιημένη ορολογία που χρησιμοποιούσαν οι νεαροί dealers διανθισμένη με την... αργκό γλώσσα που χρησιμοποιεί η Gen Z.

Ακολουθεί ενδεικτικός διάλογος μεταξύ μέλους του κυκλώματος κι ενός άγνωστου ατόμου:

Μέλος κυκλώματος: Άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε εκεί με τον Γ. να πάρουμε και μπρο, έρχεται ο Α., ωραία; Μπαίνουμε μέσα στο i8.

Άγνωστο άτομο: Στο i8;

Μέλος κυκλώματος: Ναι, γκάζωνε γ... τα ο τυπάς αδερφέ, τώρα σου λέω.

Άγνωστο άτομο: Ναι το φαντάζομαι, ξέρεις αυτό μέχρι πόσα τελικιάζει μπρο;

Μέλος κυκλώματος: Μπρο σου λέω πάει, πήγαινε τάπες ρε, είχαμε χεστεί πάνω μας.

Άγνωστο άτομο: Αυτό τερματίζει 250 και, τι μου λες.

Μέλος κυκλώματος: Μπρο οι πόρτες ξέρεις ότι ανοίγανε πάνω;

Άγνωστο άτομο: Ναι μπρο, έχω μπει σε i-8, έχω ανεβάσει και φωτογραφίες με i-8.

Μέλος κυκλώματος: Ναι μπρο και μπαίνουμε εκεί τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Πάμε σε ένα, μπρο πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά και είναι ένα παρκαρισμένο BMW εκεί ρε.

Άγνωστο άτομο: Ναι

Μέλος κυκλώματος: Και του λέει του Γ. πήγαινε πάρ’το. Που λέει ο Γ.; Δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στο πορτ-παγκάζ του BMW ρε. Και μπρο ανοίγει το πορτ-παγκάζ και έχει 10 τσάντες αδερφέ

Άγνωστο άτομο: Τι είχε;

Μέλος κυκλώματος: 10 τσάντες. Αδερφέ είχε πάρα πολλά. Και μπρο, παίρνει ξέρω γω ένα από κει, παίρνει την κατοστάρα και παίρνει 2. Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε, κατάλαβες

Άγνωστο άτομο: Μμμ

Μέλος κυκλώματος: Και μαλ... είναι αυτό το ‘Cherry’ το οποίο δεν σου άρεσε το ‘Fake Cherry’ ρε μαλ...

Άγνωστο άτομο: Πωωω τι μαλ... που είναι ο Αρ... Είσαι με τον Αρ...;

Μέλος κυκλώματος: Καλά καλά άραξε

Άγνωστο άτομο: Είσαι με τον Αρ...;

Μέλος κυκλώματος: Σου έχω καλά νέα, σου έχω καλά νέα, σου έχω καλά νέα. Άραξε μαλ..., άραξε

Άγνωστο άτομο: Για πες μου να ακούσω

Μέλος κυκλώματος: Αυτό εδώ το μπιτς μπρο, δεν έχει ξαναϋπάρξει στην Αθήνα τέτοιο, είναι πρώτη φορά που έρχεται.

Άγνωστο άτομο: Το ‘Cherry’ το κατουρημένο;

Μέλος κυκλώματος: Όχι ρε, δεν πήραμε αυτό ρε

Άγνωστο άτομο: Τι πήρατε;

Μέλος κυκλώματος: Πήραμε το άλλο ρε. Ρε αν το σπάσεις στη μέση έχει κρυσταλλάκια αδερφέ μέσα

Άγνωστο άτομο: Ρε μ...α αυτό κεταμίνη είναι, δεν είναι κρυσταλλάκια

Μέλος κυκλώματος: Όχι ρε έχει κρυσταλλάκια, πέφτουν τα κρυσταλλάκια, γυαλίζουν, πως να στο πω

Άγνωστο άτομο: Όντως;

Μέλος κυκλώματος: Ναι ρε γυαλίζουν τα κρυσταλλάκια, δεν καταλαβαίνεις για τι πράγμα σου μιλάω, όταν το σπας στη μέση. Το βλέπεις από έξω τον παπά λες οκ, ένα φυσιολογικό μαύρο. Το σπας στη μέση αδερφέ και βγαίνει αδερφέ ένα πράγμα, όταν σου λέω, γυαλίζει, γυαλίζει, χωρίς μ...ς γυαλίζει

Άγνωστο άτομο: Πόσα;

Μέλος κυκλώματος: Τι εννοείς πόσα;

Άγνωστο άτομο: Πόσα το πήρατε;

Μέλος κυκλώματος: Ααα ακριβά να ξέρεις, ακριβά

Άγνωστο άτομο: Χρωστούσατε;

«Εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτή τη βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες»

Σε άλλον ένα διάλογο που έχει στη διάθεσή του ο FLASH, καταγράφονται δύο ανήλικοι, μέλη του κυκλώματος, να κάνουν τις δοσοληψίες τους, παραπονούμενοι γιατί είναι εποχή Πανελλήνιων Εξετάσεων και όπως αναφέρουν «είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα...».

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 1: Λοιπόν άκουσέ με, όταν έρθεις δουλειά, πέραν από τα 6 ευρώ ξέρεις τι άλλο θα σου δώσω;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 2: Τι;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 1: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου.

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 2: Γιατί;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 1: Γιατί ρε μπρο εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτή τη βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα...

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 2: Οκ, άρα;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 1: Άρα ρε μπρο (ακατάληπτο) και 4 κομπλέ.

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 2: Μου λες δηλαδή να σπρώξω τις δικές σου πάσες.

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 1: Ωραία ρε μπρο άκου δεν έχω θέμα απλά θα περιμένεις λίγο καιρό, δε θα πάρουμε αύριο, θα πάρουμε σε 3-4 μέρες.

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 2: Τι;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 1: Δε θα πάρουμε αύριο, θα πάρουμε σε 3-4 μέρες.

Ανήλικο μέλος κυκλώματος 2: Ρε μπρο ωραία εντάξει, άσε με να σκεφτώ και θα σου πω.

«Θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς εμάς;»

Σε άλλο διάλογο ένα άγνωστο άτομο «τραμπουκίζει» ανήλικο μέλος του κυκλώματος, προσπαθώντας να τον πείσει πως πρέπει να ξυλοκοπά και να εκφοβίζει τους ανήλικους «πελάτες» του για να τον... σέβονται.

Άγνωστος: Έλα ρε «ακατάληπτη φράση»

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Μπρο

Άγνωστος: Έλα

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Σου έχω πολύ καλά νέα αδερφέ

Άγνωστος: Ε;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Σου’χω πολύ καλά νέα

Άγνωστος: Τι;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Σου’χω πολύ καλά νέα μπρο

Άγνωστος: Τι;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Άκουσέ με αδερφέ μου

Άγνωστος: Τι;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Η μάνα του δεν ξέρει τίποτα

Άγνωστος: Ε;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Η μάνα του δεν ξέρει τίποτα

Άγνωστος: Ωραία

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Έχει κάνει crashout επειδή χθες ο Θ. ξέχασε το κινητό του και ο Β. τον παράτησε μόνο του και πήρε λεωφορείο να φύγει

Άγνωστος: Ωραία άρα όλα κομπλέ;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Ναι

Άγνωστος: Ωραία άκουσε με λίγο

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Δεν θα μπω φυλακή μωρή π...α

Άγνωστος: Ναι δεν θα μπεις φυλακή

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Θα είμαι εδώ έξω να σε γ...ω θα είμαι έξω να σε γ...ω

Άγνωστος: Ναι θα είσαι έξω να μου κλάνεις τα αρ...α αλλά άκουσε με για να μην μπεις φυλακή μπρο πρώτον ..

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Ναι κόβω τα μικρά άραξε κόβω τα μικρά ρε μπρο

Άγνωστος: Πρώτον κόψε κάποια μικρά και δεύτερον μπρο άμα θες μικρά και τέτοια μπρο signal αδερφέ

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Ναι γ...ε τα

Άγνωστος: Α και ένα τελευταίο από εμένα Αλ... γ...έ τα στην τραμπούκα και στο ξύλο όσο μπορείς για να φοβηθούνε

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Τώρα θα περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά

Άγνωστος: «ακατάληπτη φράση»

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Τώρα θα περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά τώρα το σκέφτομαι ..

Άγνωστος: Ρε π...α να σε ρωτήσω κάτι ρε βλάκα;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Έλα

Άγνωστος: Να σε ρωτήσω κάτι , θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς εμάς και τα χαστούκια που έχεις φάει ;

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Ναι ρε μπρο όχι

Άγνωστος: Δεν θα ήσουνα ρε μπρο κάνε το ίδιο ρε αδερφέ βάρα τα ρε μ...α γ...έ τους το μ...ί της μάνας τους μπρο .. Πρέπει να σε φοβούνται τρελέ δεν σε φοβούνται .. πρέπει να σε βλέπουν και να λένε ο Α. ρε μ...α μ...α τώρα θα κάτσω Παναγία

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Χαχαχα γιατί τόσο τραμπούκα ρε μ...α όχι και…

Άγνωστος: Ρε τραμπούκα ρε μ...α δώστους ρε π...η

Ανήλικο μέλος κυκλώματος: Ωραία αρχίζει από αύριο αυτή η περίοδος

Άγνωστος: Αρχίζει από αύριο και άμα θες βοήθεια..