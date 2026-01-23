«Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα»: Σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ζητά η Καρυστιανού τη δίκη για τα Τέμπη

Τη μεταφορά της μεγάλης δίκης για την Τραγωδία στα Τέμπη στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη ζήτησε η Μαρία Καρυστιανού επικαλούμενη πρακτικούς λόγους προσβασιμότητας στο δικαστήριο για όλους τους δικηγόρους, ωστόσο άφησε και υπόνοιες για την συνέχιση της δίκης στην Λάρισα υποστηρίζοντας ότι «δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα…».

Στην πρωτεύουσα του Θεσσαλικού κάμπου αυτές τις ημέρες συνεχίζεται η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών. Στην ακροαματική διαδικασία προσήλθε το πρωί της Παρασκευής και η Μαρία Καρυστιανού κάνοντας προηγουμένως δηλώσεις στα κανάλαι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του larissanet.gr, η Μαρία Καρυστιανού αναφερόμενη στη δίκη των Τεμπών και κάνοντας σύγκριση με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σημείωσε: «Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Για το αν συμφωνεί να μεταφερθεί σε άλλη πόλη η μεγάλη δίκη των Τεμπών σημείωσε: «Συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό.

Αναφορικά για το κόμμα που ετοιμάζει και αν έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, επισήμανε: «Για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε. Όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πως να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».