«Δεν έχουμε λάβει το τελεσίγραφο Τραμπ» λέει η Τεχεράνη - ΕΕ: τρομοκράτες οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι ΗΠΑ απειλούν να επέμβουν με στρατιωτική δύναμη στο Ιράν σε περίπτωση που αυτό δεν αποδεχθεί τη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά πως δεν έχει λάβει κανένα «τελεσίγραφο» από την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. «Το Ιράν ενεργεί πάντα με ειλικρίνεια και σοβαρότητα στις διπλωματικές διαδικασίες, αλλά (η χώρα μας) δεν δέχεται ποτέ τελεσίγραφα. Κατά συνέπεια αυτός ο ισχυρισμός δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί», δήλωσε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, νωρίτερα τη δευτέρα ο Μπαγαεΐ είχε σημειώσει ότι το Ιράν αναμένει να οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες» ένα «πλαίσιο» για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η διμερής ένταση.

«Οι χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή μηνυμάτων», σημείωσε ο Μπαγαεΐ. «Έχουμε αναφερθεί σε διάφορα ζητήματα και εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, τα οποία ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο εργασίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι έχει θέσει διορία στην Τεχεράνη χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, ενώ ανέφερε την πεποίθησή του ότι το Ιράν θέλει «να καταλήξει σε συμφωνία».

ΕΕ: Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης

Στο μεταξύ η Τεχεράνη κάλεσε τους Ευρωπαίους πρέσβεις μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης «τρομοκρατική οργάνωση».

«Χθες (Κυριακή) και σήμερα οι εκπρόσωποι όλων των χωρών μελών της ΕΕ που διαθέτουν πρεσβεία στην Τεχεράνη εκλήθησαν στο υπουργείο Εξωτερικών», εξήγησε ο Μπαγαεΐ. «Πρόκειται για το ελάχιστο μέτρο» πριν την ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα άλλων αντιποίνων, πρόσθεσε ο ίδιος.