«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια εικόνα» - Ανατριχιάζουν οι γιατροί για τη φονική επίθεση του πίτμπουλ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται από το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στη Ζάκυνθο, εκεί όπου ένα δίχρονο αγγελούδι ξεψύχησε μετά από την άγρια επίθεση που δέχθηκε από πίτμπουλ που φιλοξενούσε η οικογένειά του στο σπίτι τους στον Άγιο Λέοντα.



Η μητέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι γονείς μετά τον θάνατο του παιδιού τους συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό.



Τη στιγμή της επίθεσης, ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του από το στόμα του άγριου ζώου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι που απέχει περίπου 30 λεπτά από την πόλη του νησιού, όμως το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ήταν ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές και οι γιατροί, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έφτασε το άτυχο αγοράκι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η οικογένεια διέμενε σε σπίτι λίγο έξω από τον Άγιο Λέοντα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι, συχνά περισυλλέγοντας αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί είχε υιοθετηθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, καθώς έως τότε ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου»

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου» φέρεται να φώναζε ο πατέρας του δίχρονου βλέποντας το σκυλί μετά την τραγωδία, με τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν να αναφέρουν -σύμφωνα με το Mega- ότι ήθελε να σκοτώσει το ζώο εκείνη τη στιγμή.



«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον Alpha.



Σύμφωνα με τα όσα είπε κατά την προφορική εξέτασή του ο πατέρας του αγοριού, «ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» και πρόσθεσε ότι τον φρόντιζε μέχρι να βρεθεί ανάδοχος για υιοθεσία.