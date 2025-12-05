«Δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα το θέμα των αγροτών».

Η φράση ανήκει στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (Παραπολιτικά FM) και αποτυπώνει με κάποιον τρόπο την κατάσταση που υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης ως προς τη διαχείριση του αγροτικού μετώπου.

Ο αρμόδιος υπουργός προ ημερών είχε θέσει άλλωστε τις «κόκκινες γραμμές» για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τις νευραλγικές υποδομές της χώρας αλλά από τα λεγόμενα του καθίσταται σαφές ότι - σε αυτή τη φάση - η κυβέρνηση δεν θέλει επουδενί να συγκρουστεί η αστυνομία με τους αγρότες στα μπλόκα.

Ας κρατήσουμε πάντως ότι ο κ. Χρυσοχοϊδης σε κάθε δημόσια εμφάνισή του υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι έχεις ισχυρούς δεσμούς με την αγροτιά οπότε ξέρει και αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και τι δυσκολίες...