«Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για την Τσικνοπέμπτη

Η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ένα λιτό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της Τσικνοπέμπτης, προτρέποντας τους πολίτες να γιορτάσουν με μέτρο και υπευθυνότητα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook, η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει πως «δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό», υπενθυμίζοντας ότι «η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και αποτελεί ποινικό αδίκημα».

Παράλληλα, καλεί το κοινό να ενημερωθεί σωστά και να απολαύσει το παραδοσιακό έθιμο χωρίς ακρότητες, καταλήγοντας στο μήνυμα: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά».