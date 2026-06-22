Δεν είναι όσο καθαρές νομίζουμε: Η «κρυφή» απειλή στις ελληνικές παραλίες και η μεγάλη κινητοποίηση

Καλοκαιράκι, ήλιος και θάλασσα, μία απόλαυση που στην χώρα μας η φύση προσφέρει απλόχερα. Τα καθαρά και κρυστάλλινα νερά όμως που όλοι αναζητούν δεν είναι κάτι αυτονόητο.

Με τις ελληνικές θάλασσες να εκπέμπουν πλέον σήμα κινδύνου λόγω της αυξημένης ρύπανσης, η ΜΚΟ “Four Elements” αναλαμβάνει δράση, διοργανώνοντας μια εξαιρετικά σημαντική ημερίδα αύριο, Τρίτη, στο Fresh Hotel στην Αθήνα, με στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση όλων μας απέναντι στον «αόρατο» εχθρό: τα μικροπλαστικά.

Μικροπλαστικά: Ο «αόρατος» κίνδυνος των θαλασσών



Είναι γνωστό ότι οι θάλασσες εκπέμπουν SOS λόγω της αυξημένης ρύπανσης η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, αυξάνεται διαρκώς με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον πλανήτη. Το κρίσιμο αυτό θέμα αποτελεί το κεντρικό αντικείμενο της ειδικής ημερίδας που διοργανώνει η μη κυβερνητική οργάνωση “Four Elements”.

Η εκδήλωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα μικροπλαστικά, τον «αόρατο» αυτό κίνδυνο των θαλασσών, καθώς σε σχέση με άλλες ρυπογόνες ουσίες, αυτά δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, αλλά διεισδύουν στην τροφική αλυσίδα και απειλούν άμεσα τα οικοσυστήματα.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση



Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Τρίτη (23/6), στις 10 το πρωί στο Fresh Hotel στην Αθήνα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές θα εστιάσουν, πέραν των επιστημονικών καταγραφών, και στο πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλει πρακτικά στην προστασία των θαλασσών, ώστε και ο πλανήτης να ανασάνει αλλά και οι επόμενες γενιές να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη δροσιά τους.

«Καθαρές Παραλίες – Καθαρές Ζωές»: Μια δράση για όλους



Η δράση «Καθαρές Παραλίες – Καθαρές Ζωές» αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς περιβαλλοντικής εκδήλωσης. Στόχος της είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση πολιτών, μαθητών, επαγγελματιών, τοπικών φορέων και εθελοντικών ομάδων για την προστασία των ακτών μας.

Η θεματολογία εστιάζει κυρίως:

Στις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων και των μικροπλαστικών.

Στις συνέπειες των ανεξέλεγκτων ανθρωπογενών παρεμβαιών στα παράκτια οικοσυστήματα.

Στους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία.

Από την ευαισθητοποίηση στην πράξη με τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου



Μέσα από τις ομιλίες ειδικών, αλλά και με σημαντικές καινοτομίες όπως οι βιωματικές παρεμβάσεις και το διαθέσιμο ψηφιακό διαδραστικό, ενημερωτικό και συμβουλευτικό υλικό, η δράση αυτή επιδιώκει να μετατρέψει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε πρακτική στάση ευθύνης. Παράλληλα, προωθεί ένα θετικό πρότυπο συνεργασίας ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.

Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της συλλογικής ευθύνης μέσα από μία ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία διαλόγου. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος εξωστρέφειας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.