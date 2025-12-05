«Δεν είσαι καν στο παιχνίδι, πεισματική βλακεία»: Η... κοροϊδευτική απάντηση της Ρωσίας στον Μερτς

Η Ρωσία απάντησε κοροϊδευτικά σε σχόλιο που φέρεται να έκανε σε Ευρωπαίους ομολόγους του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκφράζοντας δυσπιστία για τους απεσταλμένους των ΗΠΑ που διαπραγματεύονται ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αγαπητέ Μερτς, δεν είσαι καν στο παιχνίδι», έγραψε στο X ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ. «Αυτοαποκλείστηκες λόγω πολεμοκαπηλίας, σαμποτάζ της ειρήνης, μη ρεαλιστικών προτάσεων, αυτοκτονίας του Δυτικού Πολιτισμού, μετανάστευσης, πεισματικής βλακείας».

Το σχόλιο έγινε αφού το γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel δημοσιοποίησε την απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα σε κορυφαίους πολιτικούς της ΕΕ, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κοροϊδεύουν τόσο εσάς όσο και εμάς», είπε ο Μερτς στον Ζελένσκι για τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Spiegel.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο δήλωσε ότι είναι ζήτημα αρχής να μην σχολιάζει εμπιστευτικές συνομιλίες.

«Σας ζητώ κατανόηση για το γεγονός ότι δεν σχολιάζουμε μεμονωμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε, ενώ επισήμανε σχόλια που είχε κάνει ο Μερτς τη Δευτέρα, στη συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Μερτς: Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε

Στη συνέντευξη αυτή, ο Μερτς είχε αναφερθεί σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους εταίρους και είχε δηλώσει πως κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να διατηρήσουν την ενότητα της διατλαντικής κοινότητας.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί δυτικές δυνάμεις για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας που άρχισε το 2022 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα ισχυρισθεί πως η Δύση χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως μέσο για να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο διαπραγματευτής του Πούτιν στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Θεωρείται επιτήδειος διπλωμάτης ο οποίος χρησιμοποιεί κυρίως οικονομικά κίνητρα για να αποκτήσει την εύνοια της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.