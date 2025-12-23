Δεν είσαι ούτε σπάταλος ούτε τσιγκούνης: Είσαι απλά… υβριδικός καταναλωτής τα Χριστούγεννα

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και το ίδιο το καταναλωτικό μας «είδος» δείχνει να αλλάζει μορφή: δεν είμαστε πια απλοί νόμοι της αγοράς ούτε στρατιώτες του καταναλωτισμού. Είμαστε κάτι ανάμεσα, στο γκρι, στο στρατηγικό, στο αποτελεσματικό. Με λίγα λόγια, υβριδικοί καταναλωτές. Αυτό δείχνουν τα πρόσφατα ευρήματα έρευνας της Klarna για τη συμπεριφορά των Ελλήνων μέσα στην ακρίβεια.

Όχι όλοι, αλλά πολλοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 1 στους 4 καταναλωτές (25,3%) ακολουθεί υβριδική συμπεριφορά. Κάνει δηλαδή έρευνα online, συγκρίνει τιμές, προσφορές, κριτικές, αλλά τελειώνει την αγορά στο φυσικό κατάστημα. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή έρευνα δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται στρατηγικά πριν από την «τελική πράξη» της αγοράς.

Η εικόνα αυτή καταρρίπτει τον παραδοσιακό μύθο του καταναλωτή που ξοδεύει με συναισθηματική υπερβολή ή, από την άλλη πλευρά, περιορίζεται στεγνά στις πιο φθηνές επιλογές. Στην πράξη, ψάχνουμε την καλύτερη σχέση αξίας/τιμής, όχι την πιο φτηνή επιλογή απλώς και μόνο επειδή είναι φτηνή.

Από την καχυποψία στην εμπιστοσύνη

Η μεταφορά της έρευνας στο online περιβάλλον δεν είναι ανώδυνη. Τρεις στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα online απάτης στο παρελθόν, ειδικά σε περιόδους «υψηλής κυκλοφορίας» όπως οι γιορτές.

Αυτό σημαίνει δύο πράγματα ταυτόχρονα:

Πληθαίνει η τεχνογνωσία μας στην έρευνα τιμών και προϊόντων.

Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη γίνεται νόμισμα εξίσου σημαντικό με την τιμή.

Δεν αρκεί πια να βρεις το πιο φτηνό. Θέλεις ασφάλεια, αξιοπιστία, γνωστό brand, πλατφόρμα με καλές κριτικές. Αυτό είναι ακριβώς το υβριδικό μοντέλο: ψηφιακή γύμναση, φυσική τελική επιλογή.

Πώς «μετριέται» η υβριδικότητα

Το ίδιο το αποτέλεσμα των χριστουγεννιάτικων προϋπολογισμών αντανακλά την αλλαγή νοοτροπίας:

Περίπου 50,7% έχει θέσει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για δώρα.

Κάποιες κατηγορίες δαπάνης δείχνουν φειδώ, π.χ. 6,9% σκοπεύει να ξοδέψει μέχρι 50 ευρώ, ενώ άλλες ενσωματώνουν πιο γενναίες επιλογές (ως και 500–1.000 ευρώ).

Αυτό δεν είναι απλώς «σφιχτή οικονομία» ούτε «έξοδο χωρίς όρια». Είναι προγραμματισμένη κατανάλωση, όπου κάθε ευρώ ζυγίζεται, αλλά η εμπειρία και η ποιότητα δεν βγαίνουν εκτός λίστας όταν αξίζουν.

Το DNA του Έλληνα υβριδικού καταναλωτή

Αν το ξεπακετάρεις, η συμπεριφορά αυτή έχει τρία χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή ενημέρωση πριν από κάθε αγορά.

Συναισθηματική και πρακτική ιεράρχηση αξιών στην τελική επιλογή.

Εμπιστοσύνη ως κρίσιμο κριτήριο, όχι μόνο τιμή.

Τι εννοούμε με «υβριδικός καταναλωτής»

Στην πιο πρόσφατη έρευνα της Klarna για τις χριστουγεννιάτικες αγορές:

Το 95,1% λέει ότι η ακρίβεια επηρεάζει τον προϋπολογισμό του.

Το 51,2% ψάχνει και αγοράζει online ,η έρευνα γίνεται ψηφιακά, αλλά η πληρωμή μπορεί να γίνει με όποιο τρόπο συμφέρει.

Και το 25,3% υιοθετεί υβριδική συμπεριφορά: έρευνα online, αλλά ολοκλήρωση αγοράς στο φυσικό κατάστημα.

Με απλά λόγια ο καταναλωτής ψάχνει, συγκρίνει, τσεκάρει προσφορές στο διαδίκτυο, αλλά δεν διστάζει να πάει στο μαγαζί από κοντά αν «το προϊόν το αξίζει» ή αν εμπιστεύεται τον πωλητή. Αυτό δεν είναι απλώς «πρακτική αγοράς», είναι στρατηγική: έξυπνη, αλλά απαιτητική· ευαίσθητη στην τιμή αλλά όχι σε όλα τα κόστη.

Δεν είναι απλώς έρευνα, είναι στάση

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι:

1 στους 3 σκοπεύει να μειώσει δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη λόγω ακρίβειας.

3 στους 10 έχουν πέσει θύματα online απάτης, αυξάνοντας την καχυποψία στις «πολύ καλές για να είναι αληθινές» προσφορές.

Η εμπιστοσύνη πλέον μετράει όσο και η τιμή: γνωστά brands και αξιόπιστες πλατφόρμες υπερισχύουν της τυχαίας «ευκαιρίας».

Αυτό που αλλάζει είναι το πώς πραγματικά αποφασίζουμε τι θα βάλουμε στο καλάθι μας, και στις γιορτές ακόμα περισσότερο.

Οι πρακτικές του υβριδικού

Κάτι που δεν λέγεται ευθέως αλλά βγαίνει από τα νούμερα:

Ψάχνεις και συγκρίνεις τιμές σε apps και sites πριν καν μπεις στο μαγαζί.

Μετράς κουπόνια, cashback, και εκπτώσεις πριν πεις το «θέλω αυτό».

Χρησιμοποιείς και υπηρεσίες τύπου Buy Now, Pay Later για δώρα, όταν σε βολεύει.

Δεν είναι πια «ο online καταναλωτής» εναντίον «του φυσικού καταστήματος». Είναι ο καταναλωτής που εκμεταλλεύεται ό,τι του δίνει αξία, όποτε του συμφέρει.