Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία για φόνο ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Αντιδρά η οικογένεια του Γιαννόπουλου

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του καταζητούμενου στην Αυστραλία Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο στις αρχές Ιουνίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 56χρονος δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία, προκειμένου να δικαστεί για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου πριν 27 χρόνια.

Φωτό: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Αντιδράσεις φαίνεται να υπήρξαν ήδη στην Αυστραλία, όπου από το πρωί της Δευτέρας (22/6) έκαναν την εμφάνισή τους δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «μπλόκο» των ελληνικών αρχών στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα ώστε να βρεθεί στο εδώλιο για τον φόνο του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ.

Από την πλευρά του Τζέιμς Δαλαμάγκα, αναφέρεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εν λόγω είδηση.

Φωτό: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/INTIME

Οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δικαστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, το σοβαρό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται φέρεται να έχει ήδη παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η οικογένεια του θύματος ζητά από την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για την έκδοσή του και, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να προσφύγει και στον Άρειο Πάγο.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας διέφευγε της σύλληψης επί 27 ολόκληρα χρόνια. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή Άλσος Αιγιαλείας, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε διαφορετική ταυτότητα.