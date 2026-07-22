Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών

Την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, έπειτα από πολύωρη διάσκεψη που διήρκεσε περίπου οκτώ έως εννέα ώρες.

Σύμφωνα με το Apohxos.gr, με την απόφασή του, το δικαστικό συμβούλιο δεν έκανε δεκτό, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για την παράδοσή του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν για την ανθρωποκτονία ενός ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999. Ο Δαλαμάγκας συνελήφθη τον Ιούνιο του 2026 στο Αίγιο, όπου φέρεται να διέμενε επί σειρά ετών χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να εξεταστεί το αίτημα έκδοσής του.

Βασικό σημείο της υπερασπιστικής του γραμμής αποτέλεσε ο ισχυρισμός ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, σε αντίθεση με την αυστραλιανή νομοθεσία, όπου η ανθρωποκτονία δεν υπόκειται σε παραγραφή. Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε στη δικαστική διαδικασία.

Με τη σημερινή του κρίση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό σταθμό σε μία από τις πλέον γνωστές υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.