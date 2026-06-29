«Δεν ενδιαφέρεται κανείς;»: Το «κατηγορώ» της μητέρας του Μπεν Νίνταμ για αδιαφορία από τις Αρχές

Όταν ο μικρός Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε από την Κω πριν από σχεδόν 35 χρόνια, η μητέρα του, Κέρι, δεν θα μπορούσε να φανταστεί πόσο μακροχρόνια θα ήταν η αναζήτηση εντοπισμού του.



Σήμερα, σε ηλικία 53 ετών, η κ. Νίνταμ έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη με την ελπίδα να βρει απαντήσεις για το τι συνέβη στον γιο της, ο οποίος σήμερα θα ήταν 36 ετών.



Όμως τον περασμένο μήνα, δέχτηκε ένα νέο πλήγμα όταν ενημερώθηκε ότι η Ειδική Μονάδα της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη για τη διερεύνηση της εξαφάνισης του Μπεν, μετά από 14 χρόνια.

Χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «συντριπτική», η κ. Νίνταμ, η οποία ζει πλέον στην Τουρκία, δήλωσε ότι αισθάνεται ότι δεν της έχει απομείνει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει η ίδια την αναζήτηση.



Ο Μπεν, από το Σέφιλντ, ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε από ένα αγρόκτημα, τον Ιούλιο του 1991. Οι παππούδες του, Έντι και Κριστίν, εκείνη την εποχή έκαναν ανακαίνιση στο ακίνητο, ενώ η μητέρα του εργαζόταν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.



Στα χρόνια που ακολούθησαν, έχουν αναφερθεί αμέτρητες μαρτυρίες για θεάσεις του και έχουν διατυπωθεί πολυάριθμες θεωρίες σχετικά με το τι μπορεί να συνέβη στο μικρό παιδί. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί σε μία από τις μακροβιότερες έρευνες για αγνοούμενους στη Βρετανία, η τύχη του Μπεν παραμένει άγνωστη.

«Νιώθεις σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο»

Αποφασισμένη να μην αφήσει την υπόθεση να παραμείνει ανεξιχνίαστη, η κ. Νίνταμ αποκάλυψε τα σχέδιά της να προσλάβει έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι αυτό μπορεί να αποτελεί την καλύτερη εναπομένουσα ευκαιρία για την αποκάλυψη της αλήθειας, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά.



Κάτι τέτοιο, ωστόσο, συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, γεγονός που ώθησε την κ. Νίνταμ να ξεκινήσει μια εκστρατεία στο GoFundMe για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Μιλώντας στην εφημερίδα Daily Mail δήλωσε: «Σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι: Δεν ενδιαφέρεται κανείς; Πρόκειται για έναν αγνοούμενο. Ναι, έχει περάσει πολύς καιρός. Όμως, όταν μια αναφορά από αστυνομικό ή επιθεωρητή καταλήγει στο γραφείο σου και αφορά έναν αγνοούμενο, κάποιος θα έπρεπε να την πάρει στα σοβαρά και να πει: “Αυτό είναι επείγον.” Αλλά προφανώς δεν γίνεται και μερικές φορές νιώθεις σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο».



Πρόσθεσε ότι αν προσληφθεί ιδιωτικός ντετέκτιβ για την υπόθεση, θα μπορούσε να εξετάσει σχολαστικά όλες τις έρευνες και τις αναφορές σχετικά με την εξαφάνιση του γιου της.



Σημείωσε, δε: «Νομίζω ότι αν εμπλακεί ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ και του επιτραπεί να πάρει τους φακέλους της υπόθεσης και να τους εξετάσει από την αρχή, θα διαπιστώσει ότι έγιναν πολλά λάθη και ότι ενδέχεται να υπήρξαν προσπάθειες συγκάλυψης. Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ μπορεί να εξετάσει τα αρχεία με μεγάλη λεπτομέρεια, καθώς δεν έχει τίποτα να κρύψει. Υπάρχουν επίσης πολλές ασυνέπειες στις αρχικές καταθέσεις των μαρτύρων και ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ μπορεί να ανακρίνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, μιλώντας μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο. Πιστεύω ότι ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ θα ερευνήσει αυτά τα θέματα ακόμη πιο διεξοδικά από ό,τι μπορεί να κάνει ένας αστυνομικός».

Πηγή φωτογραφίας Κέρι Νίνταμ

Η μητέρα του Μπεν εξήγησε ότι η απόφασή της να ζητήσει τη βοήθεια ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ ήρθε μετά από μια συζήτηση με έναν αξιωματικό, σύνδεσμο με τις οικογένειες, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, τής είπε ότι η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα αναλάμβανε πλέον ενεργό ρόλο στην υπόθεση.



Αντ' αυτού, η ελληνική αστυνομία θα ακολουθούσε αποκλειστικά τις δικές της γραμμές έρευνας.



Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση της εξαφάνισης του Μπεν από το 2012, όταν το υπουργείο Εσωτερικών χορήγησε στο σώμα 700.000 λίρες για να ξανανοίξει την υπόθεση του Μπεν, μετά από ανησυχίες που εξέφρασε η οικογένεια ότι η υπόθεση δεν είχε εξεταστεί προηγουμένως αρκετά διεξοδικά.

Οι ανασκαφές στην Κω

Εκείνη τη χρονιά, αστυνομικοί πραγματοποίησαν ανασκαφές στο έδαφος γύρω από το αγρόκτημα των παππούδων του Μπεν, όπου ο Μπεν εξαφανίστηκε - ωστόσο, δεν βρέθηκαν ίχνη DNA.



Μια δεύτερη ανασκαφή από την αστυνομία ακολούθησε το 2016, αφού ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, χειριστής εκσκαφέα από την Κω, είχε πατήσει κατά λάθος τον Μπεν και είχε θάψει το πτώμα του κάτω από οικοδομικά απορρίμματα.



Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, ανακτήθηκε ένα «αντικείμενο» που πιστεύεται ότι ανήκε στον Μπεν, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να υποθέσουν ότι η πιο πιθανή εξήγηση για την εξαφάνισή του ήταν ένα ατύχημα.

«Ποτέ δεν είχαμε οικονομική υποστήριξη από κανέναν»

Η αστυνομία έθεσε επίσημα τέλος στις έρευνες στην Κω τον Οκτώβριο του 2016. Η κ. Νίνταμ όμως δεν αποδέχεται αυτό το συμπέρασμα.



Είπε χαρακτηριστικά: «Η θεωρία της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ είναι ότι ο Μπεν πέθανε σε ατύχημα εκείνη την ημέρα, επειδή ένας μάρτυρας εμφανίστηκε και τους είπε όλα αυτά. Όμως δεν υπάρχουν φυσικά ή εγκληματολογικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό συνέβη».



Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι ένας από τους λόγους που η υπόθεση του γιου της δεν έχει εξιχινιαστεί, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. «Ποτέ δεν είχαμε τα οικονομικά μέσα για να προσλάβουμε ιδιωτικό ντετέκτιβ. Ποτέ δεν είχαμε οικονομική υποστήριξη από κανέναν. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις μερικές φορές ότι η υπόθεση του Μπεν δεν είναι τόσο σημαντική όσο αυτή ενός άλλου αγνοούμενου. Και υπάρχουν πολλές οικογένειες αγνοουμένων που νιώθουν το ίδιο, όχι μόνο εγώ. Ήρθε η ώρα να μιλήσω ανοιχτά γι’ αυτό, γιατί είναι πραγματικά άδικο».

Η κατάσταση, συμπλήρωσε, έχει κάνει εκείνη και την οικογένειά της να αισθάνονται όλο και πιο απογοητευμένοι - ένα αίσθημα απογοήτευσης που επιτείνεται από το γεγονός ότι, όπως κατάλαβε, η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ αποσύρεται από την υπόθεση.



Από την πλευρά της, η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ επιμένει ότι θα συνεχίσει να ασχολείται με την υπόθεση του Μπεν - παρά την κλήση που έλαβε η κ. Νίνταμ. Ειδικότερα, ένας εκπρόσωπος της αστυνομικής δύναμης δήλωσε ότι δεν αποσύρεται πλήρως, αλλά επανέλαβε ότι ο ρόλος της είναι να λειτουργεί ως «δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών» μεταξύ των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιντερπόλ και των ελληνικών Αρχών.

Ανέφερε συγκεκριμένα: «Η ίδια η έρευνα διεξάγεται υπό την ηγεσία των ελληνικών Αρχών. Η κατανομή των πόρων μας δεν έχει αλλάξει, καθώς εξακολουθούμε να διαθέτουμε έναν ειδικά ορισμένο αξιωματικό σύνδεσμο με την οικογένεια και έναν επιθεωρητή της αστυνομίας ως σημεία επαφής για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την οικογένεια του Μπεν. Η ελληνική έρευνα είναι σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι θα παραμείνει ανοιχτή έως ότου καταλήξει σε συμπέρασμα. Η συμμετοχή μας στην υποστήριξη της έρευνας δεν έχει αλλάξει».

