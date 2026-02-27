Δεν έριξε φως η ιατροδικαστική εξέταση στα ερωτήματα για τη σορό στη Χαλκιδική-Προ 4 μηνών ο θάνατος

Άγνωστα παραμένουν τόσο τα στοιχεία ταυτότητας όσο και η αιτία θανάτου στην υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, σε δασική έκταση στον Γλαρόκαβο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού. Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν να πρόκειται για γυναίκα, ενώ ο θάνατος φέρεται να επήλθε τουλάχιστον προ τεσσάρων μηνών. Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται και προς αυτή την κατεύθυνση λήφθηκε βιολογικό υλικό και παραγγέλθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η σορός βρέθηκε σε περιοχή, όπου διεξάγονταν εργασίες καθαρισμού, ενώ την Αστυνομία ειδοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο οποίος ενημερώθηκε για το μακάβριο εύρημα. Από την πρώτη εικόνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι τα ανθρώπινα μέλη ήταν τυλιγμένα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μία βαλίτσα. Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, εύρημα όμως που δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα. Τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Ασφάλειας Πολυγύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ