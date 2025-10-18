Δεν φαντάζεσαι ποια θρυλικά τραγούδια έγιναν γνωστά από τις διασκευές τους - Εσύ τα ήξερες;

Η μουσική έχει έναν μαγικό τρόπο να ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Ένα τραγούδι μπορεί να γεννηθεί σε μια εποχή, να ξεχαστεί και, χρόνια αργότερα, να λάμψει ξανά με διαφορετικό ήχο, ύφος και, πολλές φορές, με μια εντελώς νέα ψυχή.

Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: η τέχνη δεν μένει ποτέ στάσιμη. Οι καλλιτέχνες αγαπούν να πειραματίζονται, να παίρνουν κάτι γνώριμο και να το μεταμορφώνουν σε κάτι που δεν περιμέναμε. Κάπου εκεί γεννιούνται οι διασκευές.

Όταν μια διασκευή «δουλέψει», μπορεί να σταθεί δίπλα στο πρωτότυπο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να το ξεπεράσει ολοκληρωτικά.

Η ιστορία της μουσικής είναι γεμάτη από τυχαίες ή τολμηρές επανεκτελέσεις που έγιναν διαχρονικές και άλλαξαν τον ρου της ποπ κουλτούρας. Άλλωστε, δεν μετράει ποιος το είπε πρώτος, αλλά ποιος κατάφερε να το κάνει δικό του.

Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικά μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές διασκευές που άφησαν εποχή και έδωσαν νέα ζωή στα τραγούδια.

Εσείς ποιες από τις παρακάτω γνωρίζατε και ποιες προτιμάτε;

I Will Always Love You - Dolly Parton / Whitney Houston

Η Dolly Parton έγραψε το τραγούδι το 1974 για να αποχαιρετήσει τον μέντορά της, Porter Wagoner.

Αν και η εκδοχή της ξεχειλίζει τρυφερότητα, σχεδόν 20 χρόνια αργότερα μια άλλη εμβληματική φωνή το ερμήνευσε και το κατέστησε «δικό» της.

Το 1992, η Whitney Houston ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι στην ταινία The Bodyguard και του έδωσε άλλη διάσταση. Έγινε το πιο επιτυχημένο single από γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών.

Ακόμη και η ίδια η Dolly Parton δήλωσε συγκινημένη «Όταν την άκουσα πρώτη φορά, έκλαψα. Ήξερα πως αυτό το τραγούδι δεν μου ανήκει πια».

I Fought The Law - The Crickets / The Clash

Το ροκ συγκρότημα The Crickets, που σχηματίστηκε από τον Buddy Holly, ηχογράφησε το κομμάτι το 1959, το οποίο είχε γράψει ο Sonny Curtis. Αν και δεν γνώρισε επιτυχία τότε, οι μεταγενέστερες επανεκτελέσεις σίγουρα το κατάφεραν.

Επανηχογραφήθηκε από τους The Bobby Fuller Four το 1965, και αυτή η εκδοχή ήταν που έκανε το τραγούδι γνωστό. Το κομμάτι μπήκε στο Billboard Hot 100 και αργότερα εντάχθηκε στο Grammy Hall of Fame.

Αλλά, η μεγαλύτερη επιτυχία του ήρθε όταν το βρετανικό punk συγκρότημα The Clash κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή το 1979, και από τότε αυτή θεωρείται η πιο γνωστή ηχογράφηση.

It’s All Coming Back to Me Now - Pandora's Box/ Celine Dion

Αν και το συγκρότημα Pandora’s Box ηχογράφησε πρώτο αυτό το τραγούδι το 1989, η Céline Dion κατάφερε να το εκτοξεύσει λίγα μόλις χρόνια αργότερα, το 1996.

Η ερμηνεία της το μετέτρεψε σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει στην καριέρα της ενώ έκανε παράλληλα και τεράστια επιτυχία στα Billboard charts.

Tainted Love - Gloria Jones / Soft Cell

Πρωτοτραγουδήθηκε το 1965 από την Gloria Jones σε μια πιο soul εκδοχή, όμως οι Soft Cell του έδωσαν νέα ζωή δεκαετίες αργότερα και πιο συγκεκριμένα το 1982.

Το Tainted Love έγινε new wave επιτυχία, γεμάτη με όλα τα pop και ηλεκτρονικά στοιχεία και τη χαρακτηριστική φωνή του Marc Almond. Σκαρφάλωσε στο νούμερο ένα του UK Singles Chart και μπήκε στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Killing Me Softly With His Song - Lori Lieberman / Roberta Flack

Γραμμένο από τη Lori Lieberman το τραγούδι γνώρισε τεράστια και διεθνή επιτυχία από τη Roberta Flack.

H Lieberman έγραψε το τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με τη βοήθεια των βετεράνων της μουσικής βιομηχανίας Norman Gimbel και Charles Fox. Όμως δεν της επέτρεψαν να λάβει τα δικαιώματα στερώντας της εκατομμύρια.

Από την άλλη, με την επανεκτέλεση το 1973, η Roberta Flack άφησε εποχή με το εν λόγω τραγούδι ενώ κατάφερε να κερδίσει δυο βραβεία Grammy.

Το 1996, η Laureen Hill με το συγκρότημα Fugees ερμήνευσε τη δική της πιο soul RNB εκδοχή χαρίζοντάς τους αντίστοιχα ένα Grammy.

Πάντως, από την πλευρά της, η Lieberman έχει πλέον εγκαταλείψει τη μάχη για τα δικαιώματα, επιδιώκοντας πλέον να ενημερώνει το κοινό για την αληθινή προέλευση του τραγουδιού.

Nothing Compares 2 U - Prince / Sinéad O’Connor

Ο Prince έγραψε το τραγούδι, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το κάνει μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη, η Sinéad O’Connor το μετέτρεψε σε μια από τις πιο συγκλονιστικές μπαλάντες όλων των εποχών.

Η διασκευή έφτασε στο νούμερο 1 σε 17 χώρες και θεωρείται πλέον κλασικό δείγμα συναισθηματικής ερμηνείας. Ακόμα και ο ίδιος ο Prince φέρεται να συγκινήθηκε βαθιά όταν την άκουσε.

Torn - Ednaswap / Natalie Imbruglia

Η Αυστραλή τραγουδίστρια Natalie Imbruglia έγινε γνωστή διεθνώς από αυτό το τραγούδι αν και στην πραγματικότητα δεν είναι δικό της.

Το εν λόγω κομμάτι γράφτηκε από τα μέλη του συγκροτήματος Ednaswap, και κυκλοφόρησε αρχικά με τον τίτλο Brændt, μια δανέζικη μετάφραση που ερμήνευσε η Lis Sørensen.

Η Imbruglia το ενέταξε στον πρώτο της δίσκο «Left of the Middle» και το έκανε παγκόσμια επιτυχία αγγίζοντας σε πολλές χώρες το νούμερο 1 των charts ενώ της χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy Καλύτερης Γυναικείας Pop Ερμηνείας. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Black Magic Woman - Fleetwood Mac / Carlos Santana

Και όμως, το γνωστό τραγούδι του Carlos Santana είναι διασκευή τραγουδιού ενός από τα πιο διάσημα και αγαπημένα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το Black Magic Woman ανήκει στον Peter Green, τον ιδρυτή, τραγουδιστή και κιθαρίστα του συγκροτήματος Fleetwood Mac.

Κυκλοφόρησε το 1968 όμως ο Santana το συμπεριέλαβε στο πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Abraxas.

Το τραγούδι έφτασε στο Top 5 του Billboard Hot 100 και παρέμεινε στα charts για 13 συνολικές εβδομάδες.

Red Red Wine - Neil Diamond / UB40

Το αρχικό Red Red Wine του Neil Diamond σημείωσε μικρή επιτυχία το 1967, φτάνοντας στο νούμερο 62 του Billboard Hot 100, πριν εξαφανιστεί...

Χρόνια αργότερα, το 1983, το αγγλικό reggae συγκρότημα UB40 το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ «Labour of Love» που περιείχε μερικές πολύ γνωστές διασκευές.

Αν και αρχικά πέρασε απαρατήρητο, μια επανέκδοση του 1988 το μετέτρεψε σε τεράστια επιτυχία. Ακόμη και ο ίδιος ο Diamond αγκάλιασε τη διασκευή των UB40, ερμηνεύοντας τη στις συναυλίες του δίνοντάς του έτσι μια δεύτερη ευκαιρία...

Knockin’ on Heaven’s Door - Bob Dylan / Guns N’ Roses

Οι παλαιότερες γενιές γνωρίζουν αυτό το τραγούδι από το άλμπουμ του Bob Dylan Pat Garrett & Billy the Kid, που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία.

Για τους νεότερους όμως, είναι πιο γνωστό μέσα από τη φωνή του Axl Rose. Η διασκευή των Guns N’ Roses έφερε το «Knockin’ on Heaven’s Door» στη σύγχρονη εποχή και το καθιέρωσε ως ένα από τα εμβληματικότερα ροκ κομμάτια του 20ου αιώνα.

Hound Dog - Big Mama Thornton / Elvis Presley

Άλλη μια απόδειξη τραγουδιού που γεννήθηκε από τις στάχτες του. Αν και η πρωτότυπη εκτέλεση το 1953 ανήκει στη θρυλική Big Mama Thornton είναι αδύνατο να αγνοήσει κανείς την τεράστια επιρροή της διασκευής του Elvis Presley τρία χρόνια αργότερα το 1956.

Ο Presley γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στις blues ρίζες της Thornton και τον νέο ήχο του rock ’n’ roll που κατέκτησε τον κόσμο. Η φλογερή του ερμηνεία έκανε το κομμάτι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 1950 και έφτασε στο στο νούμερο ένα κατατάσσοντάς το σε μία από τις χαρακτηριστικότερες ηχογραφήσεις του.

Girls Just Wanna Have Fun - Robert Hazard / Cyndi Lauper

Αυτό το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από άντρα αλλά η Cyndi Lauper το μετέτρεψε σε ύμνο για τις γυναίκες. Αρχικά, ο Robert Hazard δημιουργός του τραγουδιού το έγραψε και το ηχογράφησε το 1979, από την οπτική ενός άντρα που… παραπονιέται για τις γυναίκες.

Όμως η Lauper, με τη χαρακτηριστική φωνή και το εκρηκτικό της στυλ, το πήρε και το έκανε statement ανεξαρτησίας και χαράς κάνοντάς το σύμβολο της δεκαετίας του 1980. Το τραγούδι έφτασε στο Top 10 των charts παγκοσμίως και καθιέρωσε τη Lauper ως είδωλο ποπ κουλτούρας.

Hurt - Nine Inch Nails / Johnny Cash

Το Hurt του Trent Reznor του συγκροτήματος Nine Inch Nails ήταν μια ωμή εξομολόγηση αυτοκαταστροφής και πόνου.

Όταν ο Johnny Cash το διασκεύασε το 2002, το μετέτρεψε σε ύστατο απολογισμό μιας ολόκληρης ζωής. Ακόμη και ο Reznor παραδέχτηκε «Το τραγούδι δεν είναι πια δικό μου. Είναι του Johnny Cash».