«Δεν φανταζόμουν τι συνέβαινε, εδώ έκαναν πάρτι» - Μαρτυρία σοκ για το γηροκομείο «κολαστήριο»

Σφραγισμένος παραμένει ο χώρος-κολαστήριο στους Αμπελόκηπους, όπου αποκαλύφθηκε η λειτουργία παράνομου «γηροκομείου» σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, με τις καταγγελίες να προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό.

Σημειώνεται πως η δίκη της 72χρονης αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου, με την κατηγορουμένη να είναι αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή, και απείθεια.

Η 72χρονη γυναίκα συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από καταγγελία, σε επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας Αττικής στον χώρο. Στο διαμέρισμα ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες. Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες.

Το δικαστήριο διέταξε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως να γίνει η δίκη της.

Το διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο επί της οδού Σεβαστοπούλου, όπου φέρεται να λειτουργούσε παράνομα η δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, παραμένει σφραγισμένο από τις Αρχές.

Στον χώρο, σύμφωνα με τη δικογραφία, μια 72χρονη κρατούσε τουλάχιστον τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες υπό απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς την απαραίτητη φροντίδα και υγιεινή.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα των ηλικιωμένων, ελέγχοντας πλήρως κάθε επικοινωνία τους με το εξωτερικό περιβάλλον. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία συγγενούς, η οποία κατήγγειλε ότι δεχόταν εκβιασμούς για επιπλέον χρηματικά ποσά, με απειλές ακόμη και εγκατάλειψης της μητέρας της.

Άθλιες συνθήκες και ζώα χωρίς φροντίδα

Στον ίδιο χώρο φέρεται να υπήρχαν και ζώα, γάτες και σκυλιά, τα οποία επίσης δεν λάμβαναν την απαραίτητη φροντίδα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη προβληματική κατάσταση υγιεινής.

Ένοικοι της πολυκατοικίας δηλώνουν ότι αγνοούσαν πλήρως τη λειτουργία του παράνομου γηροκομείου. «Είδα τους αστυνομικούς να φωνάζουν “ασφάλεια” και μετά μια ηλικιωμένη να απομακρύνεται με φορείο. Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κινητικότητα στον τέταρτο όροφο δεν ήταν έντονη το τελευταίο διάστημα, ενώ στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί περίεργες δραστηριότητες, ακόμη και συγκεντρώσεις που προκάλεσαν ερωτήματα.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ και η άρνηση συνεργασίας

Κατά την έφοδο των Αρχών, χρειάστηκε η επέμβαση κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα. Στη συνέχεια, φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ταυτότητά της και τη λειτουργία του χώρου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της κατηγορούμενης και αν υπάρχουν και άλλα θύματα.