«Δεν φοβήθηκα ποτέ»: Η πρώτη αντίδραση της Φωτεινής Αραμπατζή στο τηλεφώνημα για βόμβα

Με δημόσια τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Φωτεινή Αραμπατζή απάντησε τη Δευτέρα (6/4) στο απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα που φέρεται να είχε τοποθετηθεί στο πολιτικό της γραφείο στις Σέρρες.

Στην ανάρτησή της, η βουλευτής της ΝΔ έστειλε σαφές μήνυμα, τονίζοντας: «Δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα». Παράλληλα, χαρακτήρισε το περιστατικό ως πράξη εκφοβισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μην υποκύπτει κανείς σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Φωτεινής Αραμπατζή:

«ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑ ΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΗΘΩ ΤΩΡΑ

Η σημερινή απόπειρα τρομοκράτησής μου με τηλεφώνημα για δήθεν τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό μου γραφείο, στις Σέρρες, είναι μια πράξη εκφοβισμού, που στοχεύει ευθέως στη δημοκρατική λειτουργία και στην ελεύθερη έκφραση.

Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους μπορούν να τρομοκρατήσουν, να φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση μου απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, απλώς απατώνται.

Δεν φοβήθηκα ποτέ.

Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα.

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται.

Η Αλήθεια δεν απειλείται.

Η Αλήθεια επιβεβαιώνεται.

Η δικαιοσύνη θα δώσει την ηχηρή απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης.»