Διαταραχές ύπνου: Δεν φταίνε οι συσκευές με οθόνη για τις αυπνίες, λέει μελέτη

Μια νέα μελέτη έρχεται να αντικρούσει την κοινή πεποίθηση ότι έφηβοι και νέοι πρέπει να αποφεύγουν κινητά και συσκευές με οθόνη για τουλάχιστον μία ή δύο ώρες πριν τον ύπνο. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Pediatrics, η χρήση οθονών πριν από τις ώρες ανάπαυσης δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τη διάρκεια ή την ποιότητα του ύπνου των παιδιών. Το πρόβλημα φαίνεται να ξεκινά όταν οι συσκευές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται αφού τα παιδιά έχουν ήδη ξαπλώσει.

Η μελέτη που κατέγραψε την πραγματική χρήση οθονών

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Dunedin της Νέας Ζηλανδίας και παρακολούθησε 79 παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών. Σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες που βασίζονταν σε ερωτηματολόγια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αντικειμενικές μεθόδους μέτρησης. Τα παιδιά φορούσαν μικρές κάμερες στο σώμα τους κατά τις δύο ώρες πριν τον ύπνο, ενώ μια δεύτερη κάμερα τοποθετημένη στο δωμάτιο κατέγραφε τυχόν χρήση οθονών αφού είχαν ήδη μπει στο κρεβάτι. Παράλληλα, φορούσαν στον καρπό ειδικές συσκευές που καταγράφουν την κίνηση, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εκτιμήσουν πότε αποκοιμούνται και πόσο κοιμούνται πραγματικά.

Από την έρευνα προέκυψε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά χρησιμοποιούσαν κάποια συσκευή πριν κοιμηθούν. Κατά μέσο όρο, περνούσαν περίπου 56 λεπτά μπροστά σε οθόνη τις δύο τελευταίες ώρες πριν από την ώρα του ύπνου. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια δεν φαίνεται να συνδέεται με σημαντική μείωση της διάρκειας του ύπνου ή με χειρότερη ποιότητα ύπνου την ίδια νύχτα. Με άλλα λόγια, το να βλέπει κανείς βίντεο, να περιηγείται στο διαδίκτυο ή να απασχολείται στο κινητό του το βράδυ δεν φάνηκε από μόνο του να μειώνει τον συνολικό χρόνο ύπνου.

Η εικόνα όμως άλλαζε, όταν οι συσκευές συνέχιζαν να χρησιμοποιούνται στο κρεβάτι. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά περνούσαν κατά μέσο όρο περίπου 16 λεπτά μπροστά σε οθόνη αφού είχαν ήδη ξαπλώσει. Αυτή η συνήθεια συνδέθηκε με καθυστέρηση στην ώρα που τελικά προσπαθούσαν να κοιμηθούν και, τελικά, με μικρότερη συνολική διάρκεια ύπνου.

Όταν το κινητό μπαίνει στο κρεβάτι, ο ύπνος μικραίνει

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, κάθε επιπλέον 10 λεπτά χρήσης οθόνης στο κρεβάτι συνδέονταν με περίπου 3 λεπτά λιγότερου ύπνου. Αν και η διαφορά φαίνεται μικρή, μπορεί να συσσωρεύεται, όταν η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε βράδυ.

Gaming και μηνύματα επηρεάζουν περισσότερο τον ύπνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι ο ύπνος δεν επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο από οποιαδήποτε απασχόληση μπροστά σε οθόνη. Οι λεγόμενες «διαδραστικές» δραστηριότητες, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η αποστολή μηνυμάτων ή η ταυτόχρονη χρήση πολλών εφαρμογών, είχαν σαφώς μεγαλύτερη επίδραση. Για κάθε 10 λεπτά τέτοιας χρήσης στο κρεβάτι, τα παιδιά κοιμούνταν κατά μέσο όρο περίπου 9 λεπτά λιγότερο. Το gaming μάλιστα συνδέθηκε με ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ύπνου, ενώ η ταυτόχρονη χρήση πολλών συσκευών ή εφαρμογών φάνηκε να σχετίζεται με σημαντικά μικρότερο συνολικό χρόνο ύπνου.

Αντίθετα, πιο «παθητικές» δραστηριότητες –όπως η παρακολούθηση βίντεο ή η απλή περιήγηση στο διαδίκτυο– είχαν μικρότερη επίδραση. Μπορούσαν να καθυστερήσουν ελαφρώς την ώρα που τα παιδιά επιχειρούσαν να κοιμηθούν, αλλά δεν συνδέονταν με τόσο μεγάλη μείωση της συνολικής διάρκειας ύπνου.

Αναθεώρηση των οδηγιών

Τα ευρήματα αμφισβητούν ότι κάθε χρήση οθόνης πριν τον ύπνο είναι εξίσου επιβλαβής. Πολλές οδηγίες υγείας, μεταξύ των οποίων και συστάσεις από οργανισμούς όπως η American Academy of Pediatrics, προτείνουν στους εφήβους να αποφεύγουν τις οθόνες για μία ή δύο ώρες πριν από τον ύπνο. Ωστόσο, οι ερευνητές της νέας μελέτης υποστηρίζουν ότι αυτή η οδηγία ίσως απαιτεί αναθεώρηση, καθώς δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται σήμερα οι ψηφιακές συσκευές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα δείχνει ότι οι οδηγίες για τον ύπνο των εφήβων ίσως πρέπει να γίνουν πιο στοχευμένες: αντί για μια γενική απαγόρευση των οθονών το βράδυ, ίσως είναι πιο αποτελεσματικό να ενθαρρύνεται η απομάκρυνση των συσκευών από το κρεβάτι.