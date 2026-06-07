«Δεν γνώριζα ότι απαγορεύεται»: Τι ισχυρίζεται ο Γερμανός που φωτογράφιζε μαχητικά στα Χανιά

Στο γραφείο του εισαγγελέα βρέθηκε ο 56χρονος Γερμανός υπήκοος, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία ορίστηκε για το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 56χρονος, κατά την παρουσία του ενώπιον των δικαστικών αρχών, απέρριψε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Επικαλούμενος την παρουσία του στην Κρήτη για λόγους αναψυχής μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, τόνισε πως η ενασχόλησή του με τη φωτογραφία είναι καθαρά ερασιτεχνική και προσωπική.

Επιπλέον, ο συλληφθείς ισχυρίστηκε πως δεν είχε επίγνωση του γεγονότος ότι απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφικού υλικού στο συγκεκριμένο σημείο, όπου στεγάζονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις και διενεργούνται ασκήσεις.

Η επιχείρηση σύλληψης του τουρίστα πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων, οι οποίοι τον εντόπισαν την ώρα που χρησιμοποιούσε επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό για να «απαθανατίσει» τα αεροσκάφη. Αυτή την ώρα, οι αστυνομικές και δικαστικές υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί τα δεδομένα από τη μηχανή του 56χρονου, ώστε να διευκρινιστεί με ακρίβεια το περιεχόμενο των λήψεων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν.