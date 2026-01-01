«Δεν ήμουν φτιαγμένη για μητέρα»: Οι σκληρές δηλώσεις της Μπριζίτ Μπαρντό για τον γιο της

Μοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια και παγκόσμιο σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, η Μπριζίτ Μπαρντό απέκτησε πολλούς τίτλους στη διάρκεια της ζωής της. Υπήρχε όμως ένας ρόλος που η ίδια παραδέχτηκε πως δεν θέλησε και δεν μπόρεσε ποτέ να αγκαλιάσει: εκείνον της μητέρας.

Στα απομνημονεύματά της Initiales B.B., που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1990, η Μπαρντό μίλησε με ωμότητα για τη μητρότητα, δηλώνοντας πως δεν ένιωθε έτοιμη ούτε ψυχικά ούτε συναισθηματικά. «Δεν είμαι φτιαγμένη για μητέρα. Δεν είμαι αρκετά ώριμη – όσο φρικτό κι αν ακούγεται – για να φροντίσω ένα παιδί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά τις αμφιβολίες και τις εσωτερικές της συγκρούσεις, το 1960 απέκτησε έναν γιο με τον τότε σύζυγό της, τον ηθοποιό Ζακ Σαρριέ. Ο Νίκολα Ζακ Σαρριέ γεννήθηκε σε μια περίοδο που η καριέρα της Μπαρντό βρισκόταν στο απόγειό της, αλλά η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι η μητρότητα υπήρξε για εκείνη μια εμπειρία βαθιά προβληματική.