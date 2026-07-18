Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό που ακολουθεί: Η FIFA πουλάει κομμάτια από το γρασίδι του τελικού

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή κορυφώνεται με τις Ισπανία και Αργεντινή να κοντράρονται το βράδυ της Κυριακής (19/7) με στόχο την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Η FIFA εμπνεύστηκε έναν ακόμα κερδοφόρο τρόπο για να γεμίσει τα ταμεία της!

Τι έκανε λοιπόν, αποφάσισε να πουλήσει το γρασίδι μετά το τέλος του αγώνα και πιο συγκεκριμένα η Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει θέσει προς πώληση στην ιστοσελίδα της μικρά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου, τα οποία κοστίζουν 450 δολάρια το καθένα.

Δεν είναι και όλα τα κομμάτια το ίδιο...

Τα συλλεκτικά κομμάτια μάλιστα διανέμονται σε τρεις ακριβότερες εκδόσεις, με τιμή 900, 1.200 και 3.000 δολάρια αντίστοιχα. Καθεμιά από τις τέσσερις εκδόσεις θα κυκλοφορήσει σε 2.026 τεμάχια, όπερ σημαίνει πως σε περίπτωση sold out τα έσοδα της FIFA θα ξεπεράσουν τα 11 εκατομμύρια δολάρια.

FIFA is selling authentic pieces of grass from the 2026 World Cup Final pitch as collectibles. 🏆

Each piece comes framed with a certificate, allowing fans to own a piece of football history. ✨



Priced at $450, it’s a unique souvenir for collectors and World Cup fans worldwide. pic.twitter.com/ikrH5UBPLK — Anything and Everything (@anyeverythinghq) July 17, 2026

Αντιδράσεις και από τον πολιτικό χώρο των ΗΠΑ

Οι ενέργειές της πάντως έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο γραφείο της κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ, το οποίο υπολογίζεται πως είχε ξοδέψει 13 εκατομμύρια δολάρια για να ικανοποιήσει τη FIFA σχετικά με την κατάσταση των υποδομών του γηπέδου.

«Όπως έχει δηλώσει και η Κυβερνήτης, η Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ κατέβαλε πολλά εκατομμύρια δολάρια για το συνολικό κόστος της εγκατάστασης του αγωνιστικού χλοοτάπητα στο στάδιο MetLife. Επομένως, οι φορολογούμενοι του Νιου Τζέρσεϊ δικαιούνται να έχουν μερίδιο από οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν» δήλωσε στο «Athletic».

Την ίδια ώρα ο βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης του Νιου Τζέρσεϊ, Μάικ Ινγκαναμόρτ επιτέθηκε ευθέως στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία.

«Η FIFA πρέπει να πάρει τα χέρια της από το γήπεδό μας κυριολεκτικά, οι φορολογούμενοι του Νιου Τζέρσεϊ χρηματοδότησαν με 13 εκατομμύρια δολάρια τις αναβαθμίσεις στο στάδιο MetLife, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του τεχνητού χλοοτάπητα με φυσικό γρασίδι. Επιπλέον, η Αρχή Αθλητισμού και Εκθέσεων του Νιου Τζέρσεϊ διατηρεί τη μίσθωση της γης στην οποία βρίσκεται το στάδιο. Πρόκειται για κρατική περιουσία. Η FIFA δεν μπορεί απλώς να πουλήσει τον αγωνιστικό χλοοτάπητα χωρίς τη σχετική άδεια. Αυτό που συμβαίνει δεν αποτελεί μόνο μια εξαιρετικά κακή συμφωνία για τους φορολογουμένους του Νιου Τζέρσεϊ είναι και παράνομο» ανέφερε χαρακτηριστικά.