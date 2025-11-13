«Δεν ήταν challenge, το είχε ξανακάνει»:Τι αποκάλυψε φίλος του 22χρονου που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για να σώσουν τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ.

Αν και αρχικά η είδηση ήταν ότι ο νεαρός προχώρησε σε αυτή την κίνηση στο πλαίσιο ενός challenge, ένας φίλος του δίνει άλλη οπτική σημειώνοντας ότι ήταν κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν.

Μιλώντας στο Mega, ο νεαρός περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν λίγο μετά το σοβαρό περιστατικό. «Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε ‘’εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε’’. Ούτε αυτό έγινε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 22χρονος, νιώθοντας ότι πνίγεται, πετάγεται από τη θέση του, ωστόσο όσοι βρίσκονταν μαζί του δεν αντιλήφθηκαν αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα»

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό» συνεχίζει.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει ‘’να, δες’’. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα» αποκαλύπτει ο νεαρός.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σύμφωνα με τους γιατρούς έμεινε για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο.

Ο 22χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τους γιατρούς έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.