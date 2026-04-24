Άγιος Δημήτριος: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω» - Τα πρώτα λόγια του 20χρονου, εντοπίστηκε το μαχαίρι

«Μακάρι να γύριζα τον χρόνο πίσω. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Όλα έγιναν πάνω στην ένταση του καυγά», είπε σύμφωνα με πληροφορίες στους αστυνομικός του ελληνικού FBI ο 20χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 27χρονου υιού του ταξιάρχου της ΓΑΔΑ.

Ο νεαρός, όταν κατάλαβε ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρεθεί με χειροπέδες, εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του και παραδόθηκε, ομολογώντας την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος υιός του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. διατηρούσε για σχεδόν τρία χρόνια σχέση με την 19χρονη και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον χωρισμό τους. Το τελευταίο διάστημα της ζητούσε συνεχώς με μηνύματα να τα ξαναβρούν, αυτή όμως είχε αναπτύξει σχέση με τον 20χρονο.

Μόλις, έμαθε για τα μηνύματα αυτός ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν για να ξεκαθαρίσουν το θέμα, με αποτέλεσμα τη φονική συμπλοκή. Αμέσως μετά ο 20χρονος, η 19χρονη για την οποία έγινε το τραγικό περιστατικό, ένας 18χρονος και μια 18χρονη, συναντήθηκαν σε ένα διαμέρισμα airbnb προκειμένου να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους καθώς όπως φαίνεται η δολοφονία δεν ήταν προσχεδιασμένη.

Η ΕΛ.ΑΣ. πολύ γρήγορα τους ταυτοποίησε και ανάγκασε τον 20χρονο να παραδοθεί, ενώ οι άλλοι τρεις θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη εγκληματία.

Εντοπίστηκε το φονικό όπλο

Στο μεταξύ, εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος έριξε τη θανάσιμη μαχαιριά στον 27χρονο. Ο καθ' ομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι το είχε κρύψει στην ταράτσα της πολυκατοικίας που μένει, πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, έκαναν έρευνα και το βρήκαν.