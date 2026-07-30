Επιμένει ο Ινφαντίνο για την πώληση του Μουντιάλ: «Είναι ευκαιρία όχι υποχρέωση»

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, φαίνεται πως θέλει να προχωρήσει την εισήγηση του, σχετικά με την πώληση του Μουντιάλ, παρά τον σάλο αντιδράσεων που έχει προκαλέσει.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος της FIFA, υπερασπίστηκε την πρόταση του, βάζοντας δίλλημα στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ενόψει των εξελίξεων. Δηλαδή οι επιλογές τους είναι, είτε να εγκρίνουν αυτή την εισήγηση, είτε όχι. Αυτό σημαίνει πως δεν θα έχουν πρόσβαση στην επιπλέον χρηματοδότηση που έχει υποσχεθεί η παγκόσμια ομοσπονδία.

Η συγκεκριμένη πρόταση αντιπροσωπεύει, «μια πρόταση, μια προσφορά» που αποτελεί μέρος «μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Πάνω απ' όλα, είναι μια ευκαιρία, αλλά όχι μια υποχρέωση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ινφαντίνο. Την ίδια ώρα αρκετά ισχυρές ομοσπονδίες, όπως αυτή της Αγγλίας και της Γαλλίας, έχουν αποστασιοποιηθεί από το συγκεκριμένο σχέδιο, με τον πρόεδρο της FIFA, να προσπαθεί εκ νέου να τις πείσει.

«Ένα πολύ μικρό μερίδιο της αυξανόμενης εμπορικής αξίας του ποδοσφαίρου πηγαίνει σε όσους ασχολούνται με το άθλημα και το χρειάζονται περισσότερο.Αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία για να ενισχυθεί η ανάπτυξη του αθλήματος παγκοσμίως. Αλλά και πάλι, αυτή είναι μόνο μια πρόταση, όχι μια υποχρέωση», δήλωσε.

Ακόμα υποστηρίζει πως η πώληση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες, επιτρέπει την ισότιμη κατανομή 20εκατομμυρίων δολαρίων στις ομοσπονδίες. «Θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία του επόμενου Πράσινου Ακρωτηρίου», αλλά και πάλι, αυτή είναι απλώς μια επιλογή που ανήκει στα μέλη μας», δήλωσε εξηγώντας τις προθέσεις του, αναφερόμενος στο «παραμύθι» του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τέλος ξεκαθάρισε ότι το ποδόσφαιρο θα συνεχίσει να ανήκει στους οπαδούς. «Λοιπόν, οι οπαδοί παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος του όμορφου παιχνιδιού και το άθλημα που παρακολουθούν και αγαπούν δεν θα αλλάξει. Η FIFA , προφανώς, συνεχίζει να διέπει το ποδόσφαιρο χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση. Και το κορυφαίο τουρνουά που διοργανώνει, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA, θα παραμείνει για πάντα».