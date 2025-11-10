«Δεν κάνουμε μάθημα ιστορίας»: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος σε αντιπαράθεση και με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ

Σκληρές κουβέντες αντάλλαξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στον αέρα του ABC με τον παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλο, όταν ο πρώτος αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις του δημοσιογράφου από την εποχή του Λευκού Οίκου του Μπιλ Κλίντον.

Ο Στεφανόπουλος ξεκίνησε τη συνέντευξη στην εκπομπή This Week ρωτώντας τον Μπέσεντ ποια είναι η άποψή του για τις πρόσφατες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει το λεγόμενο filibuster, τον κανονισμό της Γερουσίας που απαιτεί 60 ψήφους για να προχωρήσει ένα νομοσχέδιο.

«Όχι, Τζορτζ, ο καλύτερος τρόπος είναι...», απάντησε ο Μπέσεντ, πριν στρέψει τη συζήτηση στο παρελθόν του Στεφανόπουλου, όταν εκείνος ήταν ανώτερος σύμβουλος στον Λευκό Οίκο του Μπιλ Κλίντον, την περίοδο του τότε μεγαλύτερου σε διάρκεια κυβερνητικού “shutdown” στην ιστορία των ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι ο γνωστός παρουσιαστής μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, καθώς τον «έκοψε» on air.

Σε συνέντευξή του το 2000 στο PBS, ο Στεφανόπουλος είχε δηλώσει ότι εκείνος και άλλοι συνεργάτες του Κλίντον επιχείρησαν να παρουσιάσουν τους Ρεπουμπλικανούς ως «ουσιαστικά τρομοκράτες», προκειμένου να πιέσουν το Κογκρέσο να συμβιβαστεί μετά το 21ήμερο «λουκέτο» στις αρχές του 1996.

Scott Bessent schooled George Stephanopoulos after George tried to claim Trump’s path to ending the shutdown was killing the filibuster.



Bessent immediately reminded him of his own past comments about Republicans who kept the government closed.



But his last line hit like a… pic.twitter.com/2FRWK9oNeT — Overton (@overton_news) November 9, 2025

«Κοίτα, συμμετείχες σε πολλά από αυτά στα ’90s. Και, ξέρεις, ουσιαστικά αποκαλούσες τους Ρεπουμπλικανούς τρομοκράτες», του είπε ο Μπέσεντ. «Είχες πει ότι δεν είναι υπεύθυνο το κόμμα που κρατά κλειστή την κυβέρνηση. Γι’ αυτό, αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πέντε θαρραλέοι, μετριοπαθείς Δημοκρατικοί γερουσιαστές να περάσουν στην απέναντι πλευρά».

Ο παρουσιαστής, εμφανώς εκνευρισμένος, απάντησε: «Μπορεί να διαφωνώ με την εκδοχή σου για την ιστορία, αλλά τώρα δεν χρειαζόμαστε μάθημα ιστορίας». Τότε ο υπουργός τον διέκοψε, λέγοντας: «Όχι, όχι, Τζορτζ, Τζορτζ, Τζορτζ. Αν θέλεις, έχω εδώ όλες τις δηλώσεις σου. Τις έχω όλες εδώ, Τζορτζ».

Ο παρουσιαστής απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι πρόκειται για «παραποίηση της ιστορίας», προτού επανέλθει στην αρχική του ερώτηση.

Σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξη του Στεφανόπουλου στο PBS το 2000, ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι, στη διάρκεια του shutdown του 1995–1996, το στρατηγικό σχέδιο των Δημοκρατικών ήταν να κατηγορήσουν τους Ρεπουμπλικανούς για «εκβιασμό της χώρας» με στόχο να πετύχουν φορολογικές περικοπές.

«Η στρατηγική μας ήταν πολύ απλή», είχε δηλώσει τότε. «Δεν έπρεπε να υποχωρήσουμε και έπρεπε να πούμε ότι εκβιάζουν τη χώρα για να περάσουν το πρόγραμμά τους. Ήταν διατεθειμένοι να κλείσουν το κράτος, να οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία για πρώτη φορά στην ιστορία της και να περικόψουν τη Medicare, την Κοινωνική Ασφάλιση, την Παιδεία και το Περιβάλλον, απλώς για να πετύχουν αυτό που ήθελαν. Και λέγαμε ότι ήταν ουσιαστικά τρομοκράτες – και αυτή η τακτική απέδωσε».