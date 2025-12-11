Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Επί τάπητος ακόμα και ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, με τα μπλόκα να εκτείνονται από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και τα νησιά. Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να διευρύνουν τις δράσεις τους, ενώ η κυβέρνηση επιταχύνει τις εκταμιεύσεις αποζημιώσεων και ενισχύσεων, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση για συγκροτημένο διάλογο.

Εστίες έντασης σε Ρίο–Αντίρριο, Βόλο και Θεσσαλονίκη

Τρεις διαφορετικές εστίες έντασης καταγράφηκαν χθες, σε ένα περιβάλλον συνεχώς κλιμακούμενης πίεσης.

Στο Ρίο–Αντίρριο, αγρότες της Αχαΐας επιχείρησαν να φτάσουν στα διόδια με τρακτέρ και να σηκώσουν τις μπάρες, ωστόσο απωθήθηκαν από αστυνομικούς φραγμούς. Αντίθετα, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας κατάφεραν να προσεγγίσουν τα διόδια και προχώρησαν σε ελεύθερη διέλευση οχημάτων, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση και χρήση χημικών.

Στον Βόλο, το λιμάνι αποκλείστηκε ταυτόχρονα από ξηρά και θάλασσα, με τρακτέρ στη στεριά και ψαράδες στη θάλασσα. Γύρω στη μία το μεσημέρι σημειώθηκαν επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες αποχώρησαν αργότερα και επέστρεψαν στα μπλόκα τους.

Ένταση και στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

Στα Πράσινα Φανάρια, σημειώθηκε νέο περιστατικό όταν αστυνομικοί ζήτησαν έλεγχο στοιχείων από αγρότη που μετέβη στο χωράφι του μέσω παρακαμπτήριων οδών. Η διαδικασία προκάλεσε λογομαχίες, ενώ ένας αγρότης μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας.

Στο ίδιο σημείο επιδόθηκε και το πρώτο κατασχετήριο σε αγρότη, ύψους 2.000 ευρώ, για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λιπάσματα. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει ταυτοποιήσει τέσσερα άτομα από Γαλάτιστα, Καλλικράτεια και Σήμαντρα για συμμετοχή στα επεισόδια της περασμένης Παρασκευής.

Σχεδιασμός νέων αποκλεισμών – Το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη

Για αύριο, Παρασκευή, οι αγρότες των τεσσάρων μπλόκων της Θεσσαλονίκης σκοπεύουν να κινηθούν από νωρίς το πρωί προς το λιμάνι της πόλης, επιδιώκοντας τον αποκλεισμό του. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο οι αρχές να επιτρέψουν την είσοδο μεγάλου αριθμού τρακτέρ στον αστικό ιστό.

Στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, τα μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Ε65 παραμένουν ενισχυμένα, με τους αγρότες να προγραμματίζουν συμμετοχή στη μεγάλη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, το Σάββατο στη Νίκαια.

Στη Λάρισα, αγρότες προετοιμάζουν συμβολικές πορείες με τρακτέρ προς τα πολιτικά γραφεία βουλευτών, μεταξύ των οποίων και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, για την παράδοση των αιτημάτων τους.

Καθημερινά, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται εργατικά σωματεία, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, καθώς και μαζικοί φορείς της περιοχής, ενισχύοντας το εύρος των κινητοποιήσεων.

Η μεγάλη διάσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική διάσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας. Εκεί θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά και για το αν θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα ζητήσει επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης - Η κυκλοφορία από τους παραδρόμους

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ευθύνη της τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κίνησης γύρω από το μπλόκο.

Η παρουσία των αγροτών είναι σταθερή, με τις καθημερινές συνελεύσεις να καθορίζουν τον συντονισμό και τις επόμενες μορφές δράσης.

Σήμερα, Πέμπτη, απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται η παρουσία φορέων και σωματείων που θα εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αγρότες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και συναυλία αλληλεγγύης.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβουλίο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών και έθεσε τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αρχής και τον εαυτό του στη διάθεσή τους, όσο διαρκεί ο αγώνας τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά και αφορούν πρωτίστως τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο -όπως οι ίδιοι τονίζουν- έχει καταστήσει πολλές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες.

Ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και συνολική μείωση των τιμών σε αγροεφόδια και ζωοτροφές.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Σταθερό αίτημα αποτελεί και η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή από όλους τους φυσικούς κινδύνους.