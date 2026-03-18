Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Παναγόπουλος

Ξέρω, ξέρω.

Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να ενταφιάσουν την υπόθεση Παναγόπουλου και κάνουν σκέψεις για τη δημιουργία «νέας ΠΑΣΚΕ» που θα έχει ξεμπλέξει για τα καλά από τα βάρη του παρελθόντος.

Αλλά ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν καταλαβαίνει τίποτα και απ' ότι καταλαβαίνω θα βιδωθεί για τα καλά στην καρέκλα του.

Λίγες ώρες λοιπόν έπειτα από τη «βόμβα» της τρύπας των 3,2 εκατ. ευρώ στο Πόθεν Έσχες, εμφανίστηκε στη συνάντηση εργοδοτών και εργαζομένων για τη νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού - τουρισμού.

Από το περιβάλλον του επιμένουν ότι ο ίδιος δεν ήταν στους υπόχρεους για την υποβολή Πόθεν Έσχες. Τα υπόλοιπα που τα χαρακτηρίζει «στημένη υπόθεση» - προφανώς γνωρίζοντας λεπτομέρειες για το πως έφτασε η Αρχή στο πρόσωπό του - μένει να αποδειχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ - που έχουν και Συνέδριο μπροστά τους - εύκολα δε θα τελειώσουν με την περίπτωση Παναγόπουλου.