Δεν καταθέτει σήμερα η Καρυστιανού την ιδρυτική διακήρυξη στον Άρειο Πάγο- Οι λόγοι της καθυστέρησης
Δεν θα πάει τελικά σήμερα Παρασκευή (22/5) η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει τη διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», όπως ενημέρωσε το νέο πολιτικό κόμμα που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο λόγος είναι πως τα έγγραφα χρειάζονται ακόμα τακτοποίηση καθώς συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν προλαβαίνει να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις το νομικό επιτελείο του νέου πολιτικού κόμματος -που πετά σήμερα για Αθήνα- λόγω της κόπωσης από τη χθεσινή εκδήλωση.
Σημειώνεται πως για σήμερα ήταν προγραμματισμένο η Μαρία Καρυστιανού να περάσει το κατώφλι του Αρείου Πάγου, προκειμένου να καταθέσει, όπως απαιτείται, τη διακήρυξη του πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού», που παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.
Το σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα είναι ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς.
Η νέα πολιτική πρωτοβουλία, που γεννήθηκε μέσα από το κίνημα για τα Τέμπη και τη δημόσια παρουσία της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, επιχειρεί να εκφράσει –όπως περιγράφεται στην ιδρυτική διακήρυξη– την κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη διαφθορά, τη διαπλοκή, την ατιμωρησία και την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.
Στην ιδρυτική διακήρυξη, το κίνημα περιγράφει τον εαυτό του ως μια «σανίδα σωτηρίας» απέναντι στα φαινόμενα αδιαφάνειας και παρακμής που, όπως αναφέρεται, «φτωχοποιούν την κοινωνία και υπονομεύουν το μέλλον της χώρας». Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η τραγωδία των Τεμπών, η οποία παρουσιάζεται ως η στιγμή που αφύπνισε την ελληνική κοινωνία και αποκάλυψε «χρόνιες παθογένειες» του κράτους και της λειτουργίας της Δικαιοσύνης.
Το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα κινείται σε έντονα αντισυστημική κατεύθυνση, με αιχμή την «αποκατάσταση της Δημοκρατίας», την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την ισονομία και τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή. Στο κείμενο περιλαμβάνονται αναφορές στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στον έλεγχο δημόσιων συμβάσεων και τραπεζών, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και στη στήριξη της δημόσιας υγείας, της παιδείας και της ελληνικής περιφέρειας.
Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματος, έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα για τις φιλοδοξίες του νέου σχηματισμού, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές.
«Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Βεβαίως πρώτο κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τα υπάρχοντα κόμματα.
«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας», είπε, αφήνοντας αιχμές συνολικά προς το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι «αν ήμασταν σε ένα ευνομούμενο κράτος, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, θα είχαμε ήδη κάνει εκλογές και θα είχαμε μια καινούργια καθαρή κυβέρνηση», ενώ ξεκαθάρισε ότι τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο φορέα θα ανακοινωθούν σταδιακά.
Το νέο κόμμα επιχειρεί να εμφανιστεί ως ένα «κίνημα πολιτών» έξω από τις παραδοσιακές κομματικές δομές, με έμφαση –όπως αναφέρεται– στην «καθαρότητα», την «αλήθεια» και τη «συμμετοχή ενεργών πολιτών». Ήδη, στο πλευρό της Καρυστιανού έχουν εμφανιστεί δημόσια πρόσωπα, καλλιτέχνες και στελέχη από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, ενώ η παρουσίαση στο Ολύμπιον συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή κόσμου.