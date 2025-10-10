Δεν κάθεται σε ησυχία ο Δούκας

Στην κινούμενη άμμο της Κεντροαριστεράς, κάθε κίνηση και κάθε δράση αυτό το διάστημα, έχει τη σημασία της. Το σημειώνω διότι αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο διεξάγονται δύο γεγονότα, στα οποία ο Χάρης Δούκας θα είναι από τα κεντρικά πρόσωπα.

Ξεκινώ πρώτα από τη διημερίδα των Ινστιτούτων, όπως κωδικοποιημένα την αποκαλούν, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Λούκας Κατσέλη, η οποία ως γνωστόν προωθεί εδώ και καιρό την ιδέα ενός νέου ενωτικού φορέα στον προοδευτικό χώρο. Αυτή η δράση στηρίζεται υλικοτεχνικά από το Δήμο Αθηναίων και ο δήμαρχος θα απευθύνει χαιρετισμό. Για να μη δημιουργούνται όμως παρερμηνείες να υπενθυμίσω ότι ο κ. Δούκας μπορεί να πιστεύει στις συνεργασίες, εντούτοις στηρίζει τη στρατηγική αυτονομία του κόμματός του και δηλώνει ότι «ανήκει στο ΠΑΣΟΚ»

Και συνεχίζω με το διεθνές συνέδριο του «Κέντρο Μελέτης Ολιγαρχών» με τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων και του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, που θα αναζητήσει «τα αίτια, τους μηχανισμούς και τις επιπτώσεις επικράτησης της ολιγαρχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τη στρατηγική για τον περιορισμό της», στο οποίο θα μιλήσουν ο Χάρης Δούκας και ο Γιώργος Παπανδρέου. Σημειώνω εδώ ότι ο δήμαρχος και ο πρώην πρωθυπουργός έχουν σταθερά ανοιχτούς διαύλους και στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ όπου ο Γιώργος είχε υποστηρίξει Χάρη πριν ένα χρόνο κόντρα στον πρόεδρο Νίκο.

Επιμύθιο: Ο δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να επιδεικνύει κινητικότητα εντός (ενόψει συνεδρίου) και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, γεγονός που είναι σίγουρο ότι δεν αρέσει στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα ο δήμαρχος το κεφάλαιο κεντρική πολιτική σκηνή παραμένει ολοζώντανο για εκείνον.