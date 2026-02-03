Δεν κρατιέται ο Κλέιτον: «Ανυπομονώ να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την "καυτή" ατμόσφαιρα» (video)

Ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην Πορτογαλία, ο Κλέιτον Φερναντες Σίλβα, είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, καθώς ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» το πρωί της Τρίτης (3/2).

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 27χρονος επιθετικός τόνισε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και επισήμανε πως θέλει να σκοράρει και να νιώσει την «καυτή» ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι των Πειραιωτών.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την ‘καυτή’ ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο» ανέφερε, ενώ μίλησε και για τον Αντρέ Λουίς που θα ξανασυναντήσει λέγοντας: «Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας».